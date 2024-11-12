Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ST EVENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ST EVENT
- Hồ Chí Minh: 55
- 57 Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm về tất cả các hình ảnh, ý tưởng thiết kế của sự kiện
Phối hợp chặt chẽ với Account và Planning để lên ý tưởng và đề xuất thiết kế phù hợp
Đóng vai trò tích cực trong việc đưa ra các ý tưởng sáng tạo
Tham gia khảo sát hiện trường cùng với team vận hành (khi được yêu cầu).
Phối hợp với team Production khi thiết kế nhằm đảm bảo tính khả thi cho việc sản xuất.
Tìm kiếm thông tin liên quan đến dự án được giao, nghiên cứu về insight của KH, về thương hiệu, về style thiết kế của KH, tiếp cận xu hướng thiết kế mới, các ý tưởng và công nghệ, chất liệu thiết kế phù hợp cho việc thực hiện dự án.
Thiết kế các hạng mục của sự kiện: sân khấu, visual, cổng chào, photobooth, khu vực game, khu vực trưng bày triển lãm, bố trí nội thất, phối cảnh, POSM...
Lên bản vẽ kĩ thuật.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thiết Kế
Hiểu về xu hướng mới nhất trong môi trường quảng cáo để có những thiết kế sáng tạo và giá trị
Khả năng sáng tạo, có gu thẩm mỹ cao.
Đảm bảo tiến độ công việc được đặt ra và chịu áp lực công việc cao.
Không ngại deadline
Trên 1 năm kinh nghiệm trong ngành tổ chức sự kiện (outdoor event)
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ST EVENT Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tất cả các dịp Lễ, Tết & thưởng kết quả kinh doanh
Tham gia bảo hiểm sức khoẻ PTI
Tham gia BHXH, BHTN, BHYT,...
Môi trường làm việc Gen Z trẻ trung, nhiệt huyết, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ST EVENT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
