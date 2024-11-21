Tuyển Software Engineer Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 32 Triệu

Mức lương 28 - 32 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Gia Lâm, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 28 - 32 Triệu

Hỗ trợ người dùng giải quyết các vấn đề phát sinh khi tác nghiệp trên hệ thống ERP.

Nghiên cứu, đề xuất các sửa đổi, cải tiến nhằm hợp lý hóa qui trình tác nghiệp, nâng cao hiệu năng của ứng dụng ERP

Hỗ trợ người dùng hiểu rõ các chức năng của hệ thống ERP

Thực hiện các công việc phát sinh trên hệ thống ERPtheo yêu cầu được duyệt của các đơn vị nghiệp vụ.

Tham gia (phối hợp cùng vendor, đối tác) triển khai các bản vá lỗi, các đợt nâng cấp phiên bản thường niên hay đột xuất.

Hỗ trợ (phối hợp cùng vendor, đối tác) triển khai hệ thống ERP cho thị trường nước ngoài của GSM.

Hỗ trợ xử lý các lỗi/vấn đề phát sinh trên hệ thống ERP theo yêu cầu từ người dùng.

Thực thi các tác vụ vận hành thường nhật trên hệ thống ERP.

Phát triển báo cáo đáp ứng nhu cầu vận hành và quản trị.

Với Mức Lương 28 - 32 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hệ đại học chuyên ngành CNTT, Hệ thống thông tin (Hoặc tương đương),

Có kiến thức về hệ thống ERP- SAP các phân hệ FICO, SD, MM.

Có ít nhất 02 - 03 năm kinh nghiệm vận hành ứng dụng SAP ERP (FICO/SD/MM) với cơ sở dữ liệu/lượng người dùng lớn.

Có kiến thức về SQL, thành thao ngôn ngữ lập trình ABAP cho ERP- SAP là lợi thế.

Có kiến thức về tích hợp hệ thống.

Có chứng chỉ các phân hệ FICO, SD, MM hệ thống SAP là một lợi thế.

Có chứng chỉ về lập trình ngôn ngữ ABAP là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh deal theo năng lực;

Thử việc hưởng 100% lương;

Thời gian làm việc linh hoạt từ T2-T6;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tài năng;

Mức lương cạnh tranh, Review tăng lương 2 lần/năm;

Thưởng ngày Lễ/Tết, thưởng KPI, thưởng dự án theo tháng;

Ăn chơi du lịch theo tháng + các hoạt động team building;

Có cơ hội được đào tạo phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

