Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 350 Võ Văn Kiệt, Cô Giang,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Quản lý và điều phối các máy móc, thiết bị, gửi đến các đối tác media để làm nội dung.

Thực hiện các chương trình chăm sóc, thắt chặt quan hệ với các đối tác media theo yêu cầu từ cấp trên (tiệc, quà tặng).

Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các kênh media mới theo yêu cầu từ phía công ty

Nghiệm thu báo cáo, làm thanh toán và đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách của từng kênh

Báo cáo trực tiếp cho PR Branding Manager.

Hỗ trợ các yêu cầu khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận & Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành marketing, kinh tế

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên các bạn từng làm ở booking agency/ media agency

Từ 22-29 tuổi; năng động, sáng tạo nhiệt huyết

Hoà đồng, giao tiếp tốt.

Trung thực, cẩn thận khi làm việc với giấy tờ, các con số.

Thân thiện, nhiệt tình khi làm việc với đối tác media (KOLs/ công ty chủ quản/ nhà báo/v.v).

Biết lắng nghe, học hỏi, cầu tiến & tinh thần dám nghĩ dám làm

Sử dụng thành thạo máy tính, office.

Có hiểu biết, đam mê với ngành công nghệ (Điện thoại, laptop, phụ kiện...)

Biết thiết kế cơ bản, thích viết và tiếng anh là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ

Mức thu nhập từ 10 triệu - 14 triệu

Thăng tiến theo tăng trưởng công ty và khả năng chuyên môn

Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động (Tham gia BHXH dựa trên mức LCB của vị trí)

Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao PTI sau 06 tháng

Thưởng năm hấp dẫn

2. Đào tạo - Phát triển

Cơ hội làm việc với nhiều dự án quan trọng và thăng tiến sự nghiệp cùng với sự phát triển của Công ty

Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến

Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

3. Môi trường làm việc

Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống thuộc Top hệ thống bán lẻ công nghệ.

Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng

Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ chức thiện nguyện khác

Tham gia CLB thể thao: Bóng đá, cầu lông, chạy bộ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin