Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH OCATOK COSMETIC (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH OCATOK COSMETIC (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Dịch vụ quảng cáo

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- C59 Phú Thuận,Kdc Nam Long Phú Thuận. Phường Phú Thuận. Quận 7.,Hồ Chí Minh

Livestream trên hệ thống fanpage của công ty để giới thiệu sản phẩm;
Lên ý tưởng và viết nội dung livestream phù hợp với từng chiến dịch, từng đối tượng khách hàng trên fanpage;
Giao tiếp với khán giả, giải đáp thắc mắc của khán giả trong khi livestream;
Chủ động xây dựng nội dung sáng tạo cho các clip viral, các chiến dịch quảng bá thương hiệu;
Các công việc khác liên quan đến livestream, quay video...theo yêu cầu của Quản lý

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói lưu loát, dễ nghe, không nói ngọng, không nói giọng địa phương;
Nhanh nhẹn, xử lí tình huống tốt để xử lí các vấn đề phát sinh khi livestream;
Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, báo chí...;
Trung thực, chịu khó và nỗ lực trong công việc; Đã từng xây dựng nội dung Livestream là một lợi thế.
Thực hiện ghi hình và quay video tại studio/công ty phục vụ cho việc bán hàng trên kênh Tik Tok.
Giao tiếp với khán giả, giải đáp thắc mắc của khán giả trong khi livestream
Tham gia vào quá trình sản xuất, edit video theo hướng đã đề ra.
Thời gian làm việc: xoay ca sáng/ chiều/ tối linh hoạt tối 6 - 8 tiếng / ngày: Livestream 6 tiếng

Thu nhập từ 12,000,000 - 20,000,000 VNĐ phụ thuộc vào năng lực ứng viên;
Đóng BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước sau thời gian thử việc;
Cung cấp trang thiết bị, vật tư làm việc;
Được đào tạo hướng dẫn trước khi làm việc;
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học tập, phát triển và ưu tiên phát triển năng lực bản thân;
Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên môn về marketing.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

CÔNG TY TNHH OCATOK COSMETIC (VIỆT NAM)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 618 Ba Tháng Hai, phường 14, quận 3

