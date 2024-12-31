Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH WoW Men làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1041 Luỹ Bán Bích, Phường Tân Thành,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

- Livestream trên các nền tảng mạng xã hội như Tiktok, Shopee, fanpage của thương hiệu ...

- Lên kế hoạch livestream và các công việc khác để chuẩn bị buổi live

- Lên kế hoạch và sáng tạo nội dung để giới thiệu sản phẩm, nhãn hàng, giá bán và chương trình khuyến mãi

- Lên kịch bản livestream

- Các công việc khác liên quan đến livestream tại văn phòng

- FullTime: ngày live 2 ca - 9h30 - 12h30 và 14h30 - 17h30 hàng ngày

- Làm việc từ thứ 2 - thứ 7

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm Chỉ và Trung Thực

Có khả năng giao tiếp tốt

có ngoại hình ưa nhìn

có kinh nghiệm live ít nhất 3 tháng

Nếu có chơi thể thao hay tập gym là lợi thế

Ưu tiên làm việc lâu dài

Tại Công ty TNHH WoW Men Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương + thưởng + hoa hồng

+ Thưởng theo doanh số

+ Tăng lương định kỳ 6-12 tháng/ lần

+ chế độ BHXH, BHYT sau ít nhất 6 tháng làm việc

+ các phúc lợi khác...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH WoW Men

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin