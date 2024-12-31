Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH WoW Men làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty TNHH WoW Men
Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 1041 Luỹ Bán Bích, Phường Tân Thành,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
- Livestream trên các nền tảng mạng xã hội như Tiktok, Shopee, fanpage của thương hiệu ...
- Lên kế hoạch livestream và các công việc khác để chuẩn bị buổi live
- Lên kế hoạch và sáng tạo nội dung để giới thiệu sản phẩm, nhãn hàng, giá bán và chương trình khuyến mãi
- Lên kịch bản livestream
- Các công việc khác liên quan đến livestream tại văn phòng
- FullTime: ngày live 2 ca - 9h30 - 12h30 và 14h30 - 17h30 hàng ngày
- Làm việc từ thứ 2 - thứ 7
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm Chỉ và Trung Thực
Có khả năng giao tiếp tốt
có ngoại hình ưa nhìn
có kinh nghiệm live ít nhất 3 tháng
Nếu có chơi thể thao hay tập gym là lợi thế
Ưu tiên làm việc lâu dài
Tại Công ty TNHH WoW Men Thì Được Hưởng Những Gì
+ Lương + thưởng + hoa hồng
+ Thưởng theo doanh số
+ Tăng lương định kỳ 6-12 tháng/ lần
+ chế độ BHXH, BHYT sau ít nhất 6 tháng làm việc
+ các phúc lợi khác...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH WoW Men
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
