Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuận Tường làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - 11 Phạm Ngũ Lão, Thới Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các buổi livestream bán hàng trên Facebook, TikTok và các nền tảng online khác.

- Tạo không khí sôi động, tương tác trực tiếp với khách hàng, chốt đơn hàng nhanh chóng.

- Chuẩn bị kịch bản, sản phẩm và phối hợp với team Media trước mỗi buổi livestream.

- Viết nội dung cho bài đăng trên mạng xã hội, kịch bản livestream và video quảng cáo.

- Nắm bắt xu hướng mới, tạo nội dung sáng tạo và thu hút.

- Phối hợp với team để xây dựng chiến dịch truyền thông hiệu quả.

- Quay và dựng video quảng bá sản phẩm, hậu trường, chiến dịch truyền thông.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tự tin, hoạt ngôn, linh hoạt khi livestream.

- Kỹ năng viết content tốt, sáng tạo và nắm bắt xu hướng nhanh nhạy.

- Thành thạo các công cụ quay dựng video như Premiere Pro, CapCut…

- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp tốt trong team.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực livestream, content, video editing.

Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuận Tường Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + Thưởng KPI + Thưởng nóng theo hiệu suất.

- Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội phát triển bản thân và nghề nghiệp.

- Được đào tạo chuyên sâu về livestream, sáng tạo nội dung và kỹ năng dựng video.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuận Tường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.