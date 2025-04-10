Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH T COSMETIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 25 Triệu

Mức lương 13 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 147/62 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Sơn Nhì Tân Phú, Hồ chí minh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 25 Triệu

Tìm kiếm nguyên liệu chạy QC (content, hình ảnh, video) để tham khao

Quản lý 10 via facebook cá nhân để hoạt động nuôi tài nguyên và seeding

Lên và phát triển kế hoạch xây dựng nội dung fanpage và nội dung Quảng Cáo.

Chạy QC Facebook, tối ưu và đánh giá hiệu quả quảng cáo.

Phân tích đối thủ và đề xuất các chương trình và nội dung quảng cáo phù hợp

Làm việc với đội sản xuất Content, Design, và Media để lên ý tưởng, thực thi và đánh giá quảng cáo.

Với Mức Lương 13 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm trên 2 năm ở mảng Digital Marketing, đặc biệt là mảng Thẩm mỹ/ Nha Khoa

Có kiến thức về marketing, content

Đã chi tiêu ngân sách ít nhất 500tr/tháng

Nhanh nhiện, chịu học hỏi kỹ năng mới, teamwork tốt

Khả năng tư duy, xử lý vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY TNHH T COSMETIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ: 13tr- 25tr, hoa hồng rõ ràng theo KPIs

Thưởng thâm niên.

Tham gia BHXH. Nghỉ phép năm. Khám sức khỏe định kỳ.

Lương tháng 13. Thưởng vinh danh. Thưởng nhân viên xuất sắc. Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ,

Điều chỉnh lương tối thiểu 1 lần/ năm.

Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng. Chủ động đề xuất các khóa đào tạo.

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân.

Teambuilding, du lịch hàng năm, YEP.

Chính sách sử dụng dịch vụ, mua hàng ưu đãi với giá nhân viên

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH T COSMETIC

