Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH T COSMETIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH T COSMETIC
- Hồ Chí Minh: 147/62 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Sơn Nhì Tân Phú, Hồ chí minh, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 25 Triệu
Tìm kiếm nguyên liệu chạy QC (content, hình ảnh, video) để tham khao
Quản lý 10 via facebook cá nhân để hoạt động nuôi tài nguyên và seeding
Lên và phát triển kế hoạch xây dựng nội dung fanpage và nội dung Quảng Cáo.
Chạy QC Facebook, tối ưu và đánh giá hiệu quả quảng cáo.
Phân tích đối thủ và đề xuất các chương trình và nội dung quảng cáo phù hợp
Làm việc với đội sản xuất Content, Design, và Media để lên ý tưởng, thực thi và đánh giá quảng cáo.
Với Mức Lương 13 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về marketing, content
Đã chi tiêu ngân sách ít nhất 500tr/tháng
Nhanh nhiện, chịu học hỏi kỹ năng mới, teamwork tốt
Khả năng tư duy, xử lý vấn đề tốt.
Tại CÔNG TY TNHH T COSMETIC Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng thâm niên.
Tham gia BHXH. Nghỉ phép năm. Khám sức khỏe định kỳ.
Lương tháng 13. Thưởng vinh danh. Thưởng nhân viên xuất sắc. Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ,
Điều chỉnh lương tối thiểu 1 lần/ năm.
Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng. Chủ động đề xuất các khóa đào tạo.
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân.
Teambuilding, du lịch hàng năm, YEP.
Chính sách sử dụng dịch vụ, mua hàng ưu đãi với giá nhân viên
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH T COSMETIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
