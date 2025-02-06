Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần công nghệ OKAI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Park River, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Lên kế hoạch chiến dịch digital marketing đa kênh của công ty (Facebook, Google, Tiktok);

- Phối hợp lên kế hoạch, triển khai xây dựng và quản trị cộng đồng trên social media (Facebook, Google, Tiktok);

- Phân tích dữ liệu marketing (kết quả chiến dịch, tỷ lệ chuyển đổi, lưu lượng truy cập...) để định hình chiến lược marketing;

- Thực hiện các công việc khác phát sinh khi cần để hướng tới mục tiêu chung của Team.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các chuyên ngành về ngành Marketing, truyền thông, hoặc các ngành liên quan;

- Có kiến thức về Social Marketing, bắt trend tốt;

- Biết sử dụng các phần mềm edit video cơ bản là 1 lợi thế;

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Digital MKT hoặc tương đương.

- Có khả năng chạy và tối ưu tốt trên các nền tảng quảng cáo Google Ads, FB Ads, Tiktok Ads;

- Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, video là một lợi thế;

- Tinh thần chủ động trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần công nghệ OKAI Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng lương theo thỏa thuận và và các chế độ theo quy định của công ty và Luật lao động;

- Được làm việc trong môi trường khởi nghiệp năng động, nhiều thử thách, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển ngoài chuyên môn;

- Được tham gia các buổi training, đào tạo về nghiệp vụ bởi quản lý và lãnh đạo công ty;

- Nhiều cơ thăng tiến với các cơ chế đãi ngộ hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ OKAI

