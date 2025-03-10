Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PALADO VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Tòa nhà TTTM Palado Plaza, Hoài Thượng, Liên Bão,Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook Ads hiệu quả, tối ưu ngân sách và đạt được mục tiêu đề ra.

Nghiên cứu và phân tích đối tượng khách hàng mục tiêu, xây dựng persona để tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo.

Thiết kế và quản lý các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads, bao gồm: lựa chọn hình thức quảng cáo, đặt giá thầu, tối ưu hóa landing page.

Theo dõi, phân tích hiệu quả của chiến dịch quảng cáo, báo cáo kết quả và đề xuất các giải pháp tối ưu.

Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo (Facebook Ads Manager, Google Analytics, v.v.)

Quản lý ngân sách quảng cáo, đảm bảo hiệu quả chi tiêu và tuân thủ ngân sách được phân bổ.

Cập nhật kiến thức và xu hướng mới nhất về Facebook Ads và marketing online.

Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán và hiệu quả của các chiến dịch marketing.

Tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo dựa trên dữ liệu phân tích, A/B testing và các chỉ số hiệu quả.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực chạy quảng cáo Facebook Ads.

Hiểu biết sâu rộng về các tính năng và công cụ của Facebook Ads Manager.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, báo cáo và trình bày thông tin hiệu quả.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả.

Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có kinh nghiệm làm việc trong các ngành hàng Bất động sản, Hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) hoặc Sản xuất là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PALADO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ, tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và phát triển chuyên môn.

Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi khác theo luật lao động.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PALADO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.