Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Liteon Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 800 - 2,000 USD

• Điều phối, kiểm soát toàn bộ công việc của nhóm công lương.

• Phối hợp, hướng dẫn thực hiện các chương trình lương thưởng và phúc lợi hiệu quả nhằm thu hút và giữ chân nhân tài hàng đầu.

• Đảm bảo tuân thủ luật lao động và chính sách của công ty về các chính sách, chế độ phúc lợi cho nhân viên.

• Phân tích dữ liệu lương thưởng và xu hướng thị trường để đưa ra các khuyến nghị sáng suốt về việc điều chỉnh lương và phúc lợi.

• Lập và trình bày báo cáo lương thưởng và ngân sách cho ban quản lý.

• Hỗ trợ bộ phận nhân sự giải quyết các thắc mắc của nhân viên về các vấn đề lương thưởng và phúc lợi.

• Phối hợp với các bộ phận khác nhau để đảm bảo sự phù hợp của các chiến lược lương thưởng với các mục tiêu của tổ chức.

• Đào tạo, dẫn dắt nhân viên để đảm bảo thực hiện được mục tiêu của bộ phận