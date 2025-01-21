Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH LINKHOUSE VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH LINKHOUSE VIỆT NAM
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- G21A Phạm Văn Đồng,Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Quản lý các kênh mạng xã hội và xây dựng nội dung bao gồm bài viết, hình ảnh, video... đăng tải lên Fanpage, Tiktok.
Tương tác, trả lời tin nhắn khách hàng trên các nền tảng
Lên plan chi tiết nội dung hàng tháng cho fanpage bán lẻ
Các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từng xây kênh tiktok là một lợi thế
Kỹ năng mềm: Có óc hài hước, tư duy nhanh và khả năng bắt trends cao.
Kỹ năng cứng: sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, biên tập video như Canva, Capcut
Có máy tính cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH LINKHOUSE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 7.000.000 + Thưởng theo KPI hấp dẫn
Đi du lịch, thăm quan theo kế hoạch của Công ty
Thưởng ngày lễ, tết.
Tham gia các khoá đào tạo miễn phí tại Công ty
Tham gia bảo hiểm xã hội, y tế
Nghỉ lễ theo quy định nhà nước
Môi trường làm việc năng động, đoàn kết, cởi mở và sáng tạo, được tạo điều kiện tối đa để phát trển khả năng bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LINKHOUSE VIỆT NAM
