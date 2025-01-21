Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH LINKHOUSE VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - G21A Phạm Văn Đồng,Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing

Quản lý các kênh mạng xã hội và xây dựng nội dung bao gồm bài viết, hình ảnh, video... đăng tải lên Fanpage, Tiktok.

Tương tác, trả lời tin nhắn khách hàng trên các nền tảng

Lên plan chi tiết nội dung hàng tháng cho fanpage bán lẻ

Các công việc khác theo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Từng xây kênh tiktok là một lợi thế

Kỹ năng mềm: Có óc hài hước, tư duy nhanh và khả năng bắt trends cao.

Kỹ năng cứng: sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, biên tập video như Canva, Capcut

Có máy tính cá nhân

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương cơ bản 7.000.000 + Thưởng theo KPI hấp dẫn

Đi du lịch, thăm quan theo kế hoạch của Công ty

Thưởng ngày lễ, tết.

Tham gia các khoá đào tạo miễn phí tại Công ty

Tham gia bảo hiểm xã hội, y tế

Nghỉ lễ theo quy định nhà nước

Môi trường làm việc năng động, đoàn kết, cởi mở và sáng tạo, được tạo điều kiện tối đa để phát trển khả năng bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển

