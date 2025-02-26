Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc - Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ S20 làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: - Văn phòng lô A1.08, Shophouse An Phú Thịnh, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định, Thành phố Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên ý tưởng, kịch bản video viral trên nền tảng video ngắn Tiktok, Facebook

- Tham gia diễn các video theo kế hoạch.

- Bắt trend nhanh, sáng tạo nội dung thu hút người xem.

- Quay, dựng video trên điện thoại hoặc phần mềm chỉnh sửa cơ bản.

- Phối hợp với team để tối ưu hiệu quả nội dung, phát triển kênh TikTok, Facebook

hiệu quả

- Livestream

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm lên ý tưởng, kịch bản video viral trên nền tảng video ngắn Tiktok, Facebook

- Tự tin nói chuyện trước ống kính

- Có gu thẩm mỹ; cập nhật, bắt kịp xu hướng nhanh chóng, kịp thời.

- Có trách nhiệm có sự cầu tiến trong công việc.

- Có kinh nghiệm quay dựng video bằng Capcut, Canva là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc - Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ S20 Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc: hiện đại, trẻ trung, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao, lộ trình xét duyệt tăng lương 6 tháng một lần.

- Thưởng lương tháng 13 và các dịp Lễ, Tết.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi như BHXH, BHYT, nghỉ lễ Tết theo quy định của Bộ Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc - Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ S20

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin