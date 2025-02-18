Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đào Tạo Đại Hữu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đào Tạo Đại Hữu
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Sản xuất nội dung dưới tất cả định dạng: bài viết, hình ảnh, kịch bản video viral... trên các kênh truyền thông như website, mạng xã hội (Facebook, LinkedIn, TikTok, Youtube, Zalo OA...) và các kênh truyền thông khác của Công ty nhằm gia tăng số lượt tiếp cận, tương tác, tỷ lệ chuyển đổi & giữ chân khách hàng.
2. Viết bài PR truyền thông trên các kênh báo chí, nội bộ.
3. Hỗ trợ sản xuất các ấn phẩm truyền thông đã lên nội dung trước đó.
4. Phối hợp với những bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để đưa ra chiến lược Content Marketing cũng như biên tập nội dung hiệu quả nhằm đáp ứng mục tiêu kinh doanh với mức chi phí tối thiểu, hợp lý.
5. Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.
6. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí tương đương.
3. Kỹ năng viết, truyền tải câu chữ rành mạch, dễ hiểu.
4. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Tại Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đào Tạo Đại Hữu Thì Được Hưởng Những Gì
2. Đầy đủ chế độ: bảo hiểm, phép năm, sinh nhật, lễ/tết, du lịch thường niên,...
3. Chế độ xét duyệt tăng lương hàng năm.
4. Được đào tạo, tài trợ chi phí tham dự các khóa học của Công ty, các khóa học khác trong và ngoài nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đào Tạo Đại Hữu
