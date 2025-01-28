Tuyển Dự toán công trình Tổng Công Ty Thăng Long CTCP làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Tổng Công Ty Thăng Long CTCP
- Hà Nội:
- Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 14 - 17 Triệu
- Lập kế hoạch triển khai hồ sơ sơ tuyển/hồ sơ dự thầu, là đầu mối quan hệ với các bên trong quá trình đấu thầu/tham quan hiện trường/giải trình hồ sơ dự thầu … cho đến khi có quyết định trúng thầu.
- Xây dựng giá thành gói thầu trong quá trình lập hồ sơ dự thầu để tham mưu quyết định giá dự thầu.
- Chủ trì xây dựng hồ sơ dự thầu, thương thảo, ký kết Hợp đồng và Phụ lục bổ sung Hợp đồng với chủ đầu tư
- Bóc tách chi tiết, kiểm tra giá dự thầu, thực hiện công tác báo cáo theo chỉ đạo của quản lý phòng
- Kiểm tra hồ sơ dự toán phát sinh với CĐT, đối chiếu so sánh, thương thảo giá với thầu phụ
- Báo cáo định kỳ, đột xuất các nội dung thuộc chức năng
- Am hiểu, thông thạo về dự toán, đấu thầu, hợp đồng và các quy định của pháp luật liên quan
- Tốt nghiệp kỹ sư cầu, đường, công trình giao thông;
- >=5 năm làm dự toán cho các đơn vị thi công công trình giao thông
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành có liên quan: Autocad….
- Có kỹ năng tổng hợp báo cáo, xử lý vấn đề, giải quyết công việc tốt
- Có kỹ năng làm việc độc lập, teamwork, hỗ trợ các công việc khác trong phòng
- Có thể công tác tại dự án khi cần điều động
Ngành nghề: Xây dựng
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp kỹ sư cầu, đường, công trình giao thông;
- >=5 năm làm dự toán cho các đơn vị thi công công trình giao thông
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành có liên quan: Autocad….
- Có kỹ năng tổng hợp báo cáo, xử lý vấn đề, giải quyết công việc tốt
- Có kỹ năng làm việc độc lập, teamwork, hỗ trợ các công việc khác trong phòng
- Có thể công tác tại dự án khi cần điều động
Tại Tổng Công Ty Thăng Long CTCP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Thăng Long CTCP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI