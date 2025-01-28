Tuyển Dự toán công trình Tổng Công Ty Thăng Long CTCP làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

- Lập kế hoạch triển khai hồ sơ sơ tuyển/hồ sơ dự thầu, là đầu mối quan hệ với các bên trong quá trình đấu thầu/tham quan hiện trường/giải trình hồ sơ dự thầu … cho đến khi có quyết định trúng thầu.

- Xây dựng giá thành gói thầu trong quá trình lập hồ sơ dự thầu để tham mưu quyết định giá dự thầu.

- Chủ trì xây dựng hồ sơ dự thầu, thương thảo, ký kết Hợp đồng và Phụ lục bổ sung Hợp đồng với chủ đầu tư

- Bóc tách chi tiết, kiểm tra giá dự thầu, thực hiện công tác báo cáo theo chỉ đạo của quản lý phòng

- Kiểm tra hồ sơ dự toán phát sinh với CĐT, đối chiếu so sánh, thương thảo giá với thầu phụ

- Báo cáo định kỳ, đột xuất các nội dung thuộc chức năng

- Am hiểu, thông thạo về dự toán, đấu thầu, hợp đồng và các quy định của pháp luật liên quan

- Tốt nghiệp kỹ sư cầu, đường, công trình giao thông;

- >=5 năm làm dự toán cho các đơn vị thi công công trình giao thông

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành có liên quan: Autocad….

- Có kỹ năng tổng hợp báo cáo, xử lý vấn đề, giải quyết công việc tốt

- Có kỹ năng làm việc độc lập, teamwork, hỗ trợ các công việc khác trong phòng

- Có thể công tác tại dự án khi cần điều động

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

