Tuyển Dự toán công trình Tổng Công Ty Thăng Long CTCP làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Tổng Công Ty Thăng Long CTCP
Ngày đăng tuyển: 28/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2025
Dự toán công trình

Mức lương
14 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

- Lập kế hoạch triển khai hồ sơ sơ tuyển/hồ sơ dự thầu, là đầu mối quan hệ với các bên trong quá trình đấu thầu/tham quan hiện trường/giải trình hồ sơ dự thầu … cho đến khi có quyết định trúng thầu.
- Xây dựng giá thành gói thầu trong quá trình lập hồ sơ dự thầu để tham mưu quyết định giá dự thầu.
- Chủ trì xây dựng hồ sơ dự thầu, thương thảo, ký kết Hợp đồng và Phụ lục bổ sung Hợp đồng với chủ đầu tư
- Bóc tách chi tiết, kiểm tra giá dự thầu, thực hiện công tác báo cáo theo chỉ đạo của quản lý phòng
- Kiểm tra hồ sơ dự toán phát sinh với CĐT, đối chiếu so sánh, thương thảo giá với thầu phụ
- Báo cáo định kỳ, đột xuất các nội dung thuộc chức năng
- Am hiểu, thông thạo về dự toán, đấu thầu, hợp đồng và các quy định của pháp luật liên quan
- Tốt nghiệp kỹ sư cầu, đường, công trình giao thông;
- >=5 năm làm dự toán cho các đơn vị thi công công trình giao thông
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành có liên quan: Autocad….
- Có kỹ năng tổng hợp báo cáo, xử lý vấn đề, giải quyết công việc tốt
- Có kỹ năng làm việc độc lập, teamwork, hỗ trợ các công việc khác trong phòng
- Có thể công tác tại dự án khi cần điều động
- Am hiểu, thông thạo về dự toán, đấu thầu, hợp đồng và các quy định của pháp luật liên quan
- Tốt nghiệp kỹ sư cầu, đường, công trình giao thông;
- >=5 năm làm dự toán cho các đơn vị thi công công trình giao thông
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành có liên quan: Autocad….
- Có kỹ năng tổng hợp báo cáo, xử lý vấn đề, giải quyết công việc tốt
- Có kỹ năng làm việc độc lập, teamwork, hỗ trợ các công việc khác trong phòng
- Có thể công tác tại dự án khi cần điều động

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 72 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội

