Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - NỘI THẤT HOLA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 207 Nguyễn Xí, P26, Bình Thạnh, TP.HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Tiếp nhận hồ sơ, bản vẽ từ thiết kế (2D-3D) để lập dự toán thi công.

Phối hợp với bộ phận thu mua, giám sát công trình để thường xuyên cập nhật đơn giá vật tư / nhân công thực tế trên thị trường, đảm bảo tỷ lệ dự toán trúng thầu và tỷ lệ lợi nhuận thi công.

Tính toán phát sinh trong quá trình thi công và quyết toán sau khi công trình hoàn thành (được hỗ trợ từ giám sát công trình).

Phân tích lập đơn giá chuẩn cho công ty. Báo giá thiết kế thi công các công trình.

Các công việc khác liên quan tới dự toán báo giá do cấp trên điều phối.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ Thiết kế kiến trúc, nội thất

Nhân viên mới ra trường được đào tạo. Có kinh nghiệm trong mảng thi công nội thất là lợi thế.

Thành thạo Microsoft Word, Excel. Biết sử dụng các phần mềm lập dự toán là lợi thế.

Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm.

Trung thực, cẩn thận, năng động.

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - NỘI THẤT HOLA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8.000.000 - 14.000.000 (Tùy thuộc trình độ kinh nghiệm - Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn)

Tham gia BHXH, BHYT theo quy định nhà nước

Chế độ xét tăng lương hằng năm, thưởng lương tháng 13 và thưởng % công trình

Đi du lịch hằng năm với công ty

