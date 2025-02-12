Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - NỘI THẤT HOLA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - NỘI THẤT HOLA
- Hồ Chí Minh:
- 207 Nguyễn Xí, P26, Bình Thạnh, TP.HCM, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 8 - 14 Triệu
Tiếp nhận hồ sơ, bản vẽ từ thiết kế (2D-3D) để lập dự toán thi công.
Phối hợp với bộ phận thu mua, giám sát công trình để thường xuyên cập nhật đơn giá vật tư / nhân công thực tế trên thị trường, đảm bảo tỷ lệ dự toán trúng thầu và tỷ lệ lợi nhuận thi công.
Tính toán phát sinh trong quá trình thi công và quyết toán sau khi công trình hoàn thành (được hỗ trợ từ giám sát công trình).
Phân tích lập đơn giá chuẩn cho công ty. Báo giá thiết kế thi công các công trình.
Các công việc khác liên quan tới dự toán báo giá do cấp trên điều phối.
Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ Thiết kế kiến trúc, nội thất
Nhân viên mới ra trường được đào tạo. Có kinh nghiệm trong mảng thi công nội thất là lợi thế.
Thành thạo Microsoft Word, Excel. Biết sử dụng các phần mềm lập dự toán là lợi thế.
Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm.
Trung thực, cẩn thận, năng động.
Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - NỘI THẤT HOLA Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT theo quy định nhà nước
Chế độ xét tăng lương hằng năm, thưởng lương tháng 13 và thưởng % công trình
Đi du lịch hằng năm với công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - NỘI THẤT HOLA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI