Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - NỘI THẤT HOLA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - NỘI THẤT HOLA
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - NỘI THẤT HOLA

Dự toán công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - NỘI THẤT HOLA

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 207 Nguyễn Xí, P26, Bình Thạnh, TP.HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Tiếp nhận hồ sơ, bản vẽ từ thiết kế (2D-3D) để lập dự toán thi công.
Phối hợp với bộ phận thu mua, giám sát công trình để thường xuyên cập nhật đơn giá vật tư / nhân công thực tế trên thị trường, đảm bảo tỷ lệ dự toán trúng thầu và tỷ lệ lợi nhuận thi công.
Tính toán phát sinh trong quá trình thi công và quyết toán sau khi công trình hoàn thành (được hỗ trợ từ giám sát công trình).
Phân tích lập đơn giá chuẩn cho công ty. Báo giá thiết kế thi công các công trình.
Các công việc khác liên quan tới dự toán báo giá do cấp trên điều phối.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ Thiết kế kiến trúc, nội thất
Nhân viên mới ra trường được đào tạo. Có kinh nghiệm trong mảng thi công nội thất là lợi thế.
Thành thạo Microsoft Word, Excel. Biết sử dụng các phần mềm lập dự toán là lợi thế.
Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm.
Trung thực, cẩn thận, năng động.

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - NỘI THẤT HOLA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8.000.000 - 14.000.000 (Tùy thuộc trình độ kinh nghiệm - Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn)
Tham gia BHXH, BHYT theo quy định nhà nước
Chế độ xét tăng lương hằng năm, thưởng lương tháng 13 và thưởng % công trình
Đi du lịch hằng năm với công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - NỘI THẤT HOLA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - NỘI THẤT HOLA

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - NỘI THẤT HOLA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: L05.06 Richmond City 207c nguyễn xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

