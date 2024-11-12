Tuyển Software Engineer Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,700 USD

Mức lương 1,000 - 1,700 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A1L2 - 08, Tầng 2, tòa A2, Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 1,000 - 1,700 USD

Vị trí này sẽ sử dụng ReactJs để phát triển giao diện người dùng (UI) hiệu quả cho sản phẩm của BraveBits. Trách nhiệm của bạn sẽ bao gồm việc chuyển đổi các wireframes thiết kế UI/UX thành mã thực tế để tạo ra các yếu tố trực quan của ứng dụng.

Phát triển sản phẩm chủ lực của Công ty: Sử dụng JavaScript và ReactJS để xây dựng sản phẩm dựa trên yêu cầu của khách hàng và đội ngũ R&D.

Hợp tác với các đội nhóm khác: Làm việc với các nhóm thiết kế và marketing để đảm bảo quy trình vận hành suôn sẻ và đóng góp vào việc tối ưu hóa sản phẩm.

Hỗ trợ khách hàng: Hỗ trợ trong các vấn đề kỹ thuật và hỗ trợ cho đội ngũ thành công khách hàng nội bộ.

Tham gia các cuộc họp: Thảo luận các vấn đề cần thiết và hợp tác với đội phát triển sản phẩm.

Với Mức Lương 1,000 - 1,700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin

Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm ở các vị trí tương đương.

Kinh nghiệm ReactJS: Đã thực hiện các dự án liên quan đến ứng dụng và website sử dụng ReactJS.

Kinh nghiệm phát triển các tính năng nâng cao như phân tích, xử lý thuật toán phức tạp, và thao tác DOM mở rộng là một điểm cộng.

Kiến thức về các công cụ và quy trình phát triển web: Quen thuộc với Git, các lệnh Linux và phương pháp Agile.

Khả năng suy nghĩ logic và tổ chức công việc một cách hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

Kinh nghiệm phát triển sản phẩm cho thị trường quốc tế hoặc trong lĩnh vực thương mại điện tử là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính: từ $1000 - 1700$/tháng, thương lượng tuỳ khả năng. Xét tăng lương 6 tháng/ lần.

Thử việc 100% lương

Thưởng định kỳ theo quý dựa trên đóng góp và kết quả thực tế của sản phẩm.

Thưởng tháng 13 và các bảo hiểm đầy đủ theo pháp luật.

Được cấp thiết bị cá nhân MacBook Pro trong ngày làm việc đầu tiên.

Workspace linh hoạt trong không gian làm việc chung, tuỳ theo team dự án.

Ăn nhẹ sáng, ăn trưa, ăn chiều và tủ đồ ăn vặt miễn phí tại văn phòng.

Khám sức khỏe tổng quát định kỳ miễn phí 1 lần/ năm tại các bệnh viện lớn.

Company trip dài ngày nước ngoài 1 lần / năm.

1 ngày làm việc remote mỗi tháng nhằm thay đổi môi trường làm việc.

12 ngày nghỉ phép và các ngày lễ theo quy định của nhà nước.

Tham dự các hội thảo ở trong, ngoài nước và tiếp cận với những khoá học mất phí tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith

