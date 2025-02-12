Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

• Xác minh và phát hành RFQ, tính toán thời gian sản xuất, thiết lập và cải tiến quy trình sản xuất sản phẩm mới.

• Theo dõi và thúc đẩy cải tiến EST, QST và AST để giảm thiểu lãng phí trong sản xuất.

• Cải tiến quy trình sản xuất, quản lý công nghệ sản xuất và nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới.

• Theo dõi và cập nhật các thay đổi về quy trình kỹ thuật, phát hành thời gian sản xuất cuối cùng cho sản phẩm sau khi sản xuất hàng loạt.

• Phân tích và đánh giá tính hợp lý của thời gian sản xuất.

• Phân tích và đánh giá mức độ hợp lý của năng lực sản xuất SMT, báo cáo tình trạng sản xuất SMT.

• Thu thập thông tin và điều chỉnh để đảm bảo tính chính xác và hợp lý của thời gian sản xuất.

• Tuân theo sự phân công của cấp trên, thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo.