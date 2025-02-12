Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam

Software Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xác minh và phát hành RFQ, tính toán thời gian sản xuất, thiết lập và cải tiến quy trình sản xuất sản phẩm mới.
• Theo dõi và thúc đẩy cải tiến EST, QST và AST để giảm thiểu lãng phí trong sản xuất.
• Cải tiến quy trình sản xuất, quản lý công nghệ sản xuất và nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới.
• Theo dõi và cập nhật các thay đổi về quy trình kỹ thuật, phát hành thời gian sản xuất cuối cùng cho sản phẩm sau khi sản xuất hàng loạt.
• Phân tích và đánh giá tính hợp lý của thời gian sản xuất.
• Phân tích và đánh giá mức độ hợp lý của năng lực sản xuất SMT, báo cáo tình trạng sản xuất SMT.
• Thu thập thông tin và điều chỉnh để đảm bảo tính chính xác và hợp lý của thời gian sản xuất.
• Tuân theo sự phân công của cấp trên, thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Cơ khí/ Điện Tử
• Trên 4 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành điện tử PIE, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing) trong lĩnh vực PCBA.
• Thái độ làm việc nghiêm túc, tích cực, có trách nhiệm và khả năng chịu áp lực tốt.
• Kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt, tinh thần làm việc nhóm cao.

Tại Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam

Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà xưởng A17 và Lô đất A19, Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

