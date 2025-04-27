Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Giải pháp EnterpriseNao làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 18 Triệu

Mức lương 11 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 23 ngõ 371 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Frontend Developer

Tham gia phát triển Web Frontend cho hệ thống nền tảng và các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số.

Tuân theo các tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn mã nguồn, đảm bảo khả năng kiểm thử, bảo mật và hiệu năng cao cho hệ thống.

Phối hợp với team UI/UX, BA, Backend,... triển khai dự án đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, tiến độ.

Thực hiện Unit Test. Hỗ trợ kiểm thử SIT/UAT, sửa lỗi và nghiệm thu chức năng.

Xây dựng tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn triển khai hệ thống.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: CNTT, Toán Tin, Điện tử viễn thông hoặc có chứng chỉ lập trình viên tương đương (Aptech, Quốc tế).

Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm về lập trình ReactJS.

Có năm kinh nghiệm tối thiểu 01 năm về HTML/CSS

Nắm vững về coding convention, thành thạo dev tools/Git/SVN.

Có kinh nghiệm sử dụng các thư viện test như Jest, react-testing-library.

Có kinh nghiệm về Session, Token, Restful API.

Có khả năng điều chỉnh Responsive theo từng loại màn hình.

Có kinh nghiệm về Cache trình duyệt, web socket, service workers, dev tools, webpack.

Có kinh nghiệm, hiểu biết về Micro-Frontend.

Hiểu biết về Agile/Scrum.

Có kinh nghiệm thiết kế UI/UX, sử dụng tốt Figma.

Có kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính ngân hàng, am hiểu nghiệp vụ ngân hàng.

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh.

Quyền Lợi

Mức lương: 11 – 18M (Net)

13 ngày nghỉ phép linh hoạt (bao gồm 01 ngày nghỉ sinh nhật).

Chính sách review lương hằng năm.

Du lịch/ Teambuilding hàng năm.

Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc với những người trẻ đầy nhiệt huyết, sáng tạo và giàu kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển

