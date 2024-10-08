Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phố Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào quá trình thiết kế và phân tích yêu cầu kỹ thuật Tham gia phát triển các giải pháp/ứng dụng trên nền tảng Mendix Thiết kế và phát triển giao diện người dùng, đảm bảo tính thẩm mỹ và chức năng của ứng dụng. Bao gồm việc sử dụng các widgets, xây dựng layouts, và tùy chỉnh các thành phần UI để đáp ứng yêu cầu của dự án. Làm việc với các Developer khác để tích hợp giao diện người dùng với các dịch vụ Backend, bao gồm kết nối với API, xử lý dữ liệu và thực hiện các quy trình nghiệp vụ. Đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động mượt mà trên nhiều loại thiết bị và trình duyệt khác nhau, từ máy tính để bàn đến điện thoại di động. Đảm bảo mã nguồn được viết sạch sẽ, có thể bảo trì và tuân thủ các tiêu chuẩn lập trình. Phân tích và tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng để đảm bảo tốc độ và khả năng phản hồi của giao diện người dùng. Làm việc chặt chẽ với các thành viên khác trong nhóm phát triển để hoàn thành các dự án đúng tiến độ. Phát triển phần mềm theo mô hình Agile/Scrum.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc tương đương Có kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng, cơ sở dữ liệu. Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc với ReactJS Có thể sử dụng thành thạo HTML, CSS, JS, Bootstrap Kỹ năng về SASS hoặc LESS để quản lý và mở rộng mã CSS trong dự án. Thành thạo việc sử dụng các hook như useState, useEffect, useContext, và các custom hook để quản lý state và side effect trong ứng dụng. Hiểu rõ về giao thức WebSocket, cách thiết lập kết nối và xử lý thông tin thời gian thực từ server tới client. Hiểu biết sâu về cách làm việc với RESTful APIs, cách thực hiện các yêu cầu HTTP và xử lý response trong React. Có kinh nghiệm sử dụng các dịch vụ như Pusher, Firebase, Ably để đơn giản hóa việc xây dựng các ứng dụng thời gian thực là điểm cộng Có khả năng làm việc với npm, yarn, webpack, ... Có khả năng debug code trên trình duyệt. Có kinh nghiệm xử lý Responsive tương thích các trình duyệt. Có kỹ năng xử lý UI/UX theo yêu cầu của sản phẩm. Có kiến thức cơ bản về các phương pháp phát triển phần mềm Agile, Scrum Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý phiên bản. Chủ động trong việc tìm hiểu, học hỏi và triển khai các công nghệ mới. Có thể phối hợp teamwork tốt, năng động, sáng tạo, chịu được áp lực trong công việc. Có chứng chỉ Tiếng Anh: TOEIC 450 trở lên hoặc IELTS 5.5 trở lên

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc với nền tảng low-code Mendix hàng đầu thế giới Tham gia vào các dự án lớn, cập nhật xu hướng công nghệ với thế giới Làm việc với các khách hàng lớn, đối tác là các tập đoàn đa quốc gia Môi trường làm việc trẻ trung và năng động Cơ hội thăng tiến cao với văn hoá làm việc hợp tác, lành mạnh Mức lương thỏa thuận phù hợp với năng lực ứng viên Review lương 6 tháng/lần Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc Thưởng dịp Tết, dịp Lễ, sinh nhật, hiếu hỷ... Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép đầy đủ theo quy định pháp luật Thử việc nhận full lương, đóng bảo hiểm từ thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino

