Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Frontend Developer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phố Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào quá trình thiết kế và phân tích yêu cầu kỹ thuật
Tham gia phát triển các giải pháp/ứng dụng trên nền tảng Mendix
Thiết kế và phát triển giao diện người dùng, đảm bảo tính thẩm mỹ và chức năng của ứng dụng. Bao gồm việc sử dụng các widgets, xây dựng layouts, và tùy chỉnh các thành phần UI để đáp ứng yêu cầu của dự án.
Làm việc với các Developer khác để tích hợp giao diện người dùng với các dịch vụ Backend, bao gồm kết nối với API, xử lý dữ liệu và thực hiện các quy trình nghiệp vụ.
Đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động mượt mà trên nhiều loại thiết bị và trình duyệt khác nhau, từ máy tính để bàn đến điện thoại di động.
Đảm bảo mã nguồn được viết sạch sẽ, có thể bảo trì và tuân thủ các tiêu chuẩn lập trình.
Phân tích và tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng để đảm bảo tốc độ và khả năng phản hồi của giao diện người dùng.
Làm việc chặt chẽ với các thành viên khác trong nhóm phát triển để hoàn thành các dự án đúng tiến độ.
Phát triển phần mềm theo mô hình Agile/Scrum.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc tương đương Có kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng, cơ sở dữ liệu. Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc với ReactJS Có thể sử dụng thành thạo HTML, CSS, JS, Bootstrap Kỹ năng về SASS hoặc LESS để quản lý và mở rộng mã CSS trong dự án. Thành thạo việc sử dụng các hook như useState, useEffect, useContext, và các custom hook để quản lý state và side effect trong ứng dụng. Hiểu rõ về giao thức WebSocket, cách thiết lập kết nối và xử lý thông tin thời gian thực từ server tới client. Hiểu biết sâu về cách làm việc với RESTful APIs, cách thực hiện các yêu cầu HTTP và xử lý response trong React. Có kinh nghiệm sử dụng các dịch vụ như Pusher, Firebase, Ably để đơn giản hóa việc xây dựng các ứng dụng thời gian thực là điểm cộng Có khả năng làm việc với npm, yarn, webpack, ... Có khả năng debug code trên trình duyệt. Có kinh nghiệm xử lý Responsive tương thích các trình duyệt. Có kỹ năng xử lý UI/UX theo yêu cầu của sản phẩm. Có kiến thức cơ bản về các phương pháp phát triển phần mềm Agile, Scrum Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý phiên bản. Chủ động trong việc tìm hiểu, học hỏi và triển khai các công nghệ mới. Có thể phối hợp teamwork tốt, năng động, sáng tạo, chịu được áp lực trong công việc. Có chứng chỉ Tiếng Anh: TOEIC 450 trở lên hoặc IELTS 5.5 trở lên
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc tương đương
Có kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng, cơ sở dữ liệu.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc với ReactJS
Có thể sử dụng thành thạo HTML, CSS, JS, Bootstrap
Kỹ năng về SASS hoặc LESS để quản lý và mở rộng mã CSS trong dự án.
Thành thạo việc sử dụng các hook như useState, useEffect, useContext, và các custom hook để quản lý state và side effect trong ứng dụng.
Hiểu rõ về giao thức WebSocket, cách thiết lập kết nối và xử lý thông tin thời gian thực từ server tới client.
Hiểu biết sâu về cách làm việc với RESTful APIs, cách thực hiện các yêu cầu HTTP và xử lý response trong React.
Có kinh nghiệm sử dụng các dịch vụ như Pusher, Firebase, Ably để đơn giản hóa việc xây dựng các ứng dụng thời gian thực là điểm cộng
Có khả năng làm việc với npm, yarn, webpack, ...
Có khả năng debug code trên trình duyệt.
Có kinh nghiệm xử lý Responsive tương thích các trình duyệt.
Có kỹ năng xử lý UI/UX theo yêu cầu của sản phẩm.
Có kiến thức cơ bản về các phương pháp phát triển phần mềm Agile, Scrum
Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý phiên bản.
Chủ động trong việc tìm hiểu, học hỏi và triển khai các công nghệ mới.
Có thể phối hợp teamwork tốt, năng động, sáng tạo, chịu được áp lực trong công việc.
Có chứng chỉ Tiếng Anh: TOEIC 450 trở lên hoặc IELTS 5.5 trở lên

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc với nền tảng low-code Mendix hàng đầu thế giới
Tham gia vào các dự án lớn, cập nhật xu hướng công nghệ với thế giới
Làm việc với các khách hàng lớn, đối tác là các tập đoàn đa quốc gia
Môi trường làm việc trẻ trung và năng động
Cơ hội thăng tiến cao với văn hoá làm việc hợp tác, lành mạnh
Mức lương thỏa thuận phù hợp với năng lực ứng viên
Review lương 6 tháng/lần
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc
Thưởng dịp Tết, dịp Lễ, sinh nhật, hiếu hỷ...
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép đầy đủ theo quy định pháp luật
Thử việc nhận full lương, đóng bảo hiểm từ thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, 31 Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

