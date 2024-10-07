Tuyển Frontend Developer Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD

Mức lương 1 - 2 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 36 Hoàng Cầu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 1 - 2 USD

Lập trình, phát triển các hệ thống, ứng dụng của Ngân hàng. Tự phát triển hoặc phối hợp cùng các nhà cung cấp phát triển/ triển khai các giải pháp CNTT. Phát triển các ứng dụng Android/iOS hướng tới số lượng lớn các thiết bị Android/iOS đa dạng. Thiết kế, phát triển và tối ưu hóa hiệu suất của các sản phẩm Ứng dụng di động. Hỗ trợ trong quá trình kiểm thử (UAT, Performance test, Pen test), thực hiện sửa lỗi (nếu phát sinh). Phân tích và xử lý sự cố theo phân công. Đánh giá rủi ro của các phần mềm quan trọng, đề xuất bổ sung các biện pháp kiểm soát để giảm thiểu rủi ro. Viết tài liệu kỹ thuật, đóng góp xây dựng lộ trình, kế hoạch phát triển và cải tiến các giải pháp phần mềm.

Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí Phát triển FrontEnd. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành về Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Toán Tin hoặc các chuyên ngành liên quan. Thành thạo về React Native, ReactJS, Flutter, CSS, HTML, JavaScript, Responsive Design, ... Có kinh nghiệm lập trình Mobile trên nền tảng Androi/iOS (Swift, Objective-C, Kotlin, Jetpack,...) Có kinh nghiệm về PL/SQL, thành thạo việc thiết kế CSDL trên DB Oracle, MS SQL, PostgreSQL, NoSQL, and MongoDB ... Kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng trên nền tảng cloud. Kinh nghiệm với các công nghệ sau: Git, CI/CD, K8s, Docker, Linux. Có kiến thức về quy trình triển khai và phát triển phần mềm Waterfall/Agile.

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi hấp dẫn:

Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn) 13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK

Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:

Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính

Môi trường làm việc năng động:

Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.