Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media
- Hà Nội: 136 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
1.Phân tích và thiết kế hệ thống
Tham gia phát triển các dự án, đề xuất các phương án giải quyết yêu cầu của khách hàng Cùng với nhóm phát triển phân tích và thiết kế các tính năng của sản phẩm.
2. Phát triển các tính năng phía frontend của website
Xây dựng các chức năng front-end của website bằng Angular, JavaScript/ TypeScript, CSS, HTML Thiết kế và tối ưu hóa UI/ UX cho sản phẩm Phối hợp với backend để hoàn thiện tính năng website
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Toán tin, Khoa học máy tính, hoặc tương đương.
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm lập trình Angular 2+
Thành thạo Angular 2+, Javascript, Typescript, CSS, HTML
Có kiến thức tốt về Web API, Microservice
Có kiến thức cơ bản về bảo mật
Biết sử dụng Git
Có tư duy tốt về UI/UX, lấy khách hàng làm trung tâm
Khả năng tự tìm tòi và giải quyết vấn đề
Chủ động và trách nhiệm với công việc
Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương khởi điểm: Lương từ 10 – 20 triệu
Phụ cấp ăn trưa đi lại: 900.000 VNĐ/ tháng
Xét tăng lương 2 lần/ năm, thưởng lương tháng thứ 13,các dịp lễ tết, ....
Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN)
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ
Tháng phụ nữ, đàn ông hưởng 1/2 mức thưởng Tết
Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước
Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm
Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc
THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
Từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ 2 thứ 7/tháng Thời gian: 8h30 đến 18h (nghỉ trưa 2 tiếng từ 12h - 14h) Địa điểm: Số 136 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
