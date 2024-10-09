Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 136 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

1.Phân tích và thiết kế hệ thống

Tham gia phát triển các dự án, đề xuất các phương án giải quyết yêu cầu của khách hàng Cùng với nhóm phát triển phân tích và thiết kế các tính năng của sản phẩm.

2. Phát triển các tính năng phía frontend của website

Xây dựng các chức năng front-end của website bằng Angular, JavaScript/ TypeScript, CSS, HTML Thiết kế và tối ưu hóa UI/ UX cho sản phẩm Phối hợp với backend để hoàn thiện tính năng website

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Toán tin, Khoa học máy tính, hoặc tương đương. Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm lập trình Angular 2+ Thành thạo Angular 2+, Javascript, Typescript, CSS, HTML Có kiến thức tốt về Web API, Microservice Có kiến thức cơ bản về bảo mật Biết sử dụng Git Có tư duy tốt về UI/UX, lấy khách hàng làm trung tâm Khả năng tự tìm tòi và giải quyết vấn đề Chủ động và trách nhiệm với công việc Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: Lương từ 10 – 20 triệu Phụ cấp ăn trưa đi lại: 900.000 VNĐ/ tháng Xét tăng lương 2 lần/ năm, thưởng lương tháng thứ 13,các dịp lễ tết, .... Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN) Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ Tháng phụ nữ, đàn ông hưởng 1/2 mức thưởng Tết Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ 2 thứ 7/tháng Thời gian: 8h30 đến 18h (nghỉ trưa 2 tiếng từ 12h - 14h) Địa điểm: Số 136 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

