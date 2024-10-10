Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH JUST ENGINEER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH JUST ENGINEER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH JUST ENGINEER
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
CÔNG TY TNHH JUST ENGINEER

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY TNHH JUST ENGINEER

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Meco Complex, 102 Trường Chinh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Làm việc theo nhóm và phối hợp với các thành viên khác trong dự án. Viết code sạch, hiệu quả và dễ bảo trì. Tham gia vào các cuộc họp thảo luận về thiết kế và phát triển ứng dụng. Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để nâng cao hiệu quả công việc. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trưởng nhóm.
Làm việc theo nhóm và phối hợp với các thành viên khác trong dự án.
Viết code sạch, hiệu quả và dễ bảo trì.
Tham gia vào các cuộc họp thảo luận về thiết kế và phát triển ứng dụng.
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để nâng cao hiệu quả công việc.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trưởng nhóm.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 02 năm kinh nghiệm Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc các ngành liên quan. Nắm vững kiến thức cơ bản về React. Đã làm việc với Typescript. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Có khả năng tự học hỏi và cập nhật kiến thức mới. Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc, duy trì thời gian làm việc ổn định. Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc hiệu quả dưới áp lực.
Từ 02 năm kinh nghiệm
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc các ngành liên quan.
Nắm vững kiến thức cơ bản về React. Đã làm việc với Typescript.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Có khả năng tự học hỏi và cập nhật kiến thức mới.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc, duy trì thời gian làm việc ổn định.
Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc hiệu quả dưới áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH JUST ENGINEER Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JUST ENGINEER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH JUST ENGINEER

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 53H, ngõ 258 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

