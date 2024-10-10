Tuyển Frontend Developer Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 41, tòa Keangnam Landmark 71, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Duy trì, phát triển các hệ thống Portal theo yêu cầu, dựa trên thiết kế UI/UX của sản phẩm Tối ưu các luồng xử lý, các nghiệp vụ phức tạp trên giao diện Xây dựng các bộ thư viện Web dùng chung cho cả công ty Review code, training cho các bạn có level thấp hơn
Duy trì, phát triển các hệ thống Portal theo yêu cầu, dựa trên thiết kế UI/UX của sản phẩm
Tối ưu các luồng xử lý, các nghiệp vụ phức tạp trên giao diện
Xây dựng các bộ thư viện Web dùng chung cho cả công ty
Review code, training cho các bạn có level thấp hơn

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm lập trình Frontend với Angular 6+, HTML, Javascript, Typescript, CSS, ReactJS Có khả năng tạo các component core Angular Có hiểu biết về RESTful service, functional programming, clean code Có kinh nghiệm về ReactJs là lợi thế Có khả năng tối ưu hiệu năng các ứng dụng web Có kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng responsive web; có hiểu biết về microfrontend Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile/Scrum Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm design pattern
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm lập trình Frontend với Angular 6+, HTML, Javascript, Typescript, CSS, ReactJS
Có khả năng tạo các component core Angular
Có hiểu biết về RESTful service, functional programming, clean code
Có kinh nghiệm về ReactJs là lợi thế
Có khả năng tối ưu hiệu năng các ứng dụng web
Có kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng responsive web; có hiểu biết về microfrontend
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile/Scrum
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm design pattern

Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Offer theo gói tổng thu nhập năm Review lương định kỳ vào tháng 3 hàng năm Giải thưởng nhân viên xuất sắc tháng/năm: 02-10 triệu đồng 16 ngày nghỉ 1 năm (12 ngày nghỉ phép theo quy định Luật Lao động + 3 ngày nghỉ dưỡng + Ngày truyền thống 22/12) Đóng BHXH đầy đủ theo quy định, Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân của MIC (Hạn mức chi trả lên đến 600 triệu/năm) Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Được tài trợ 100% đối với các chứng chỉ xếp hạng chuyên môn quốc tế chuyên sâu theo từng vị trí (trong trường hợp vận may chưa tới, đừng lo, VCS sẽ hỗ trợ 50% chi phí thi tuyển), Khen thưởng đột xuất với CBNV đạt chứng chỉ chuyên môn quốc tế
Offer theo gói tổng thu nhập năm
Review lương định kỳ vào tháng 3 hàng năm
Giải thưởng nhân viên xuất sắc tháng/năm: 02-10 triệu đồng
16 ngày nghỉ 1 năm (12 ngày nghỉ phép theo quy định Luật Lao động + 3 ngày nghỉ dưỡng + Ngày truyền thống 22/12)
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định, Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân của MIC (Hạn mức chi trả lên đến 600 triệu/năm)
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Được tài trợ 100% đối với các chứng chỉ xếp hạng chuyên môn quốc tế chuyên sâu theo từng vị trí (trong trường hợp vận may chưa tới, đừng lo, VCS sẽ hỗ trợ 50% chi phí thi tuyển), Khen thưởng đột xuất với CBNV đạt chứng chỉ chuyên môn quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 41 Landmark 72 Keangnam, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

