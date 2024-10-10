Tuyển Frontend Developer Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company
- Hà Nội: Tầng 41, tòa Keangnam Landmark 71, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Duy trì, phát triển các hệ thống Portal theo yêu cầu, dựa trên thiết kế UI/UX của sản phẩm
Tối ưu các luồng xử lý, các nghiệp vụ phức tạp trên giao diện
Xây dựng các bộ thư viện Web dùng chung cho cả công ty
Review code, training cho các bạn có level thấp hơn
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm lập trình Frontend với Angular 6+, HTML, Javascript, Typescript, CSS, ReactJS
Có khả năng tạo các component core Angular
Có hiểu biết về RESTful service, functional programming, clean code
Có kinh nghiệm về ReactJs là lợi thế
Có khả năng tối ưu hiệu năng các ứng dụng web
Có kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng responsive web; có hiểu biết về microfrontend
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile/Scrum
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm design pattern
Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Offer theo gói tổng thu nhập năm
Review lương định kỳ vào tháng 3 hàng năm
Giải thưởng nhân viên xuất sắc tháng/năm: 02-10 triệu đồng
16 ngày nghỉ 1 năm (12 ngày nghỉ phép theo quy định Luật Lao động + 3 ngày nghỉ dưỡng + Ngày truyền thống 22/12)
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định, Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân của MIC (Hạn mức chi trả lên đến 600 triệu/năm)
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Được tài trợ 100% đối với các chứng chỉ xếp hạng chuyên môn quốc tế chuyên sâu theo từng vị trí (trong trường hợp vận may chưa tới, đừng lo, VCS sẽ hỗ trợ 50% chi phí thi tuyển), Khen thưởng đột xuất với CBNV đạt chứng chỉ chuyên môn quốc tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company
