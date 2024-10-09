Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quang Trung, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Tham gia phát triển các hệ thống của ngân hàng.

- Thực hiện lập trình các sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu.

- Nghiên cứu và cập nhật các kiến thức mới hỗ trợ cho công việc.

- Làm việc nhóm hoặc độc lập, giao tiếp với cấp trên và thành viên liên quan đến công việc

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 04 năm làm việc với kinh nghiệm thực tế tại các công ty, dự án với các ngôn ngữ HTML/CSS, HTML5/CSS3, SASS, SCSS, Bootstrap, ưu tiên đã từng làm dự án nghiệp vụ ngân hàng

- Có kiến thức và kinh nghiệm về các Framework Angular

- Có kiến thức và kinh nghiệm sử dụng SQL

- Có kiến thức và kinh nghiệm về Session, Token, Cache trình duyệt, web socket, service workers

- Từng làm web app chạy trên mobile.

- Có hiểu biết về Micro Frontend

- Có hiểu biết về thuật giải, thuật toán và các cấu trúc dữ liệu

- Có các kỹ năng lập trình tốt như: phân tích, đưa giải pháp để giải quyết các vấn đề.

- Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong các dự án thuộc lĩnh vực tài chính, thanh toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7

- Có mức lương hấp dẫn tương xứng với năng lực làm việc của bạn: 25.000.000đ- 30.000.000đ Net/ tháng,

- Hỗ trợ chi phí làm sáng thứ 7 , bonus,…

- Thử việc 02 tháng nhận 100% lương Net

- Cố định 13 tháng lương Net/ năm

- Thưởng lễ tết...

- Quy đổi phép thành tiền

- Được tham gia vào các dự án lớn của Ngân hàng

- Môi trường công bằng, đảm bảo mọi người đều có thể phát huy hết khả năng của mình

- Được làm việc với những cá nhân xuất sắc, có nhiều kinh nghiệm.

- Được hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.

- Teambuilding 3 tháng 1 lần

- Bóng đá 2 trận/1 tuần

- Liên hoan ăn uống "triền miên"

- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần

- Chế độ du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE

