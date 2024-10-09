Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE

Frontend Developer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Quang Trung, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Tham gia phát triển các hệ thống của ngân hàng.
- Thực hiện lập trình các sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu.
- Nghiên cứu và cập nhật các kiến thức mới hỗ trợ cho công việc.
- Làm việc nhóm hoặc độc lập, giao tiếp với cấp trên và thành viên liên quan đến công việc

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 04 năm làm việc với kinh nghiệm thực tế tại các công ty, dự án với các ngôn ngữ HTML/CSS, HTML5/CSS3, SASS, SCSS, Bootstrap, ưu tiên đã từng làm dự án nghiệp vụ ngân hàng
- Có kiến thức và kinh nghiệm về các Framework Angular
Framework Angular
- Có kiến thức và kinh nghiệm sử dụng SQL
- Có kiến thức và kinh nghiệm về Session, Token, Cache trình duyệt, web socket, service workers
- Từng làm web app chạy trên mobile.
- Có hiểu biết về Micro Frontend
- Có hiểu biết về thuật giải, thuật toán và các cấu trúc dữ liệu
- Có các kỹ năng lập trình tốt như: phân tích, đưa giải pháp để giải quyết các vấn đề.
- Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong các dự án thuộc lĩnh vực tài chính, thanh toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7
- Có mức lương hấp dẫn tương xứng với năng lực làm việc của bạn: 25.000.000đ- 30.000.000đ Net/ tháng,
- Hỗ trợ chi phí làm sáng thứ 7 , bonus,…
- Thử việc 02 tháng nhận 100% lương Net
- Cố định 13 tháng lương Net/ năm
- Thưởng lễ tết...
- Quy đổi phép thành tiền
- Được tham gia vào các dự án lớn của Ngân hàng
- Môi trường công bằng, đảm bảo mọi người đều có thể phát huy hết khả năng của mình
- Được làm việc với những cá nhân xuất sắc, có nhiều kinh nghiệm.
- Được hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.
- Teambuilding 3 tháng 1 lần
- Bóng đá 2 trận/1 tuần
- Liên hoan ăn uống "triền miên"
- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần
- Chế độ du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE

CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12 & 15, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

