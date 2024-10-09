Tuyển Frontend Developer Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame
- Hà Nội: Tầng 19, Hapulico Center Building, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Có kinh nghiệm làm việc như một Lập trình viên Front-end sử dụng Vue.js và Nuxt.js.
Thành thạo JavaScript, bao gồm thao tác DOM và mô hình đối tượng JavaScript.
Hiểu biết sâu về Vue.js và các nguyên tắc cốt lõi của nó.
Có kinh nghiệm với render phía server sử dụng Nuxt.js.
Thành thạo hệ sinh thái Vue.js (Vue Router, Vuex, Vue CLI).
Quen thuộc với các API RESTful.
Hiểu biết về thiết kế responsive, các vấn đề tương thích trình duyệt và cách giải quyết.
Kiến thức về các cơ chế ủy quyền hiện đại, như JSON Web Token.
Có kinh nghiệm với các công cụ build front-end như Webpack, Babel, v.v.
Hiểu biết về các công cụ quản lý phiên bản mã nguồn như Git.
Kỹ năng giải quyết vấn đề và chú ý đến chi tiết.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm với các framework kiểm thử như Jest hoặc Mocha.
Quen thuộc với các framework JavaScript khác như React hoặc Angular.
Có kinh nghiệm với quy trình CI/CD.
Kiến thức về CSS hiện đại (SASS, Tailwind CSS).
Có kinh nghiệm với các framework backend như Laravel
Quen thuộc với các hệ thống cơ sở dữ liệu như MySQL, Redis
Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ chế lương hấp dẫn.
Được làm việc tại Tập đoàn truyền thông Top đầu Việt Nam, quy mô hơn 2000 nhân sự.
Môi trường làm việc trẻ trung, luôn đề cao tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, trang phục thoải mái, đồng nghiệp thân thiện, tài năng, trang thiết bị làm việc hiện đại
Sản phẩm của Công ty có ưu thế vượt trội trên thị trường, có tốc độ tăng trưởng cực nóng.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp
Các chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và quy chế Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
