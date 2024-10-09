Tuyển Frontend Developer Công Ty TNHH Entetsu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD

Công Ty TNHH Entetsu Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công Ty TNHH Entetsu Việt Nam

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công Ty TNHH Entetsu Việt Nam

Mức lương
800 - 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 800 - 1 USD

・Chịu trách nhiệm phát triển website bằng cách sử dụng các frameworks như VueJS, NuxtJS,...
・Tham gia vào quy trình phát triển sản phẩm và đóng góp vào việc cung cấp các giải pháp kỹ thuật.
・ Fixbug, cải thiện performance, có khả năng xây dựng các components có thể tái sử dụng.
・Tham gia vào việc review code, trao đổi với các thành viên khác trong team.・Cải tiến và học hỏi các công nghệ mới để nâng cao chất lượng sản phẩm.・ Thực hiện báo cáo và các yêu cầu khác của quản lý dự án.

Với Mức Lương 800 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

・ Ứng viên tốt nghiệp đại học về chuyên ngành CNTT.
・ Có khoảng 2-4 năm kinh nghiệm làm việc với VueJS, Vue3 và các framework liên quan (Nuxtjs, Vite,...)
・ Thành thạo HTML/CSS3, Javascript và các ngôn ngữ tiền xử lý CSS như LESS/SASS/SCSS
・ Có khả năng làm việc với npm, yarn, webpack, gulp, grunt
・ Thành thạo về RESTful APIs, HTTP/HTTPS, JSON, sync & async, promise・ Sử dụng thành thạo các tool quản lý dự án(Redmine, backlog, ...)
・ Có kinh nghiệm làm việc với Git, Git Flow,...・ Viết được unit test và review code của member
・ Có kinh nghiệm làm việc với: Vuetify, BootstrapVue, Ant Design, Material hoặc 1 design framework khác

Tại Công Ty TNHH Entetsu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

・Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có thể phát triển được tối đa năng lực của bản thân.
・ Văn phòng mới, cơ sở vật chất hiện đại, được cấp máy tính riêng cấu hình cao
・ Được tham gia BHXH theo quy định nhà nước và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe UIC
・Đóng bảo hiểm full lương
・Khám sức khỏe tổng quát 1 năm/ lần
・ Lương thưởng theo năng lực, xét tăng lương hàng năm (up to 1,000 USD Gross)
・Thu nhập: Được hưởng tháng lương thứ 13/ năm + Thưởng tết và các dịp lễ khác,...
・ Làm việc 5 ngày / tuần (thứ 2- thứ 6, 8h30-17h30, không OT)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Entetsu Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Entetsu Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7 Tòa nhà TTC Tower, số 19 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

