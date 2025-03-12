Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CARO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, số 8 Ngõ 21 Lê Văn Lương,, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Xây dựng các ứng dụng web theo đúng thiết kế khi được yêu cầu.

Trao đổi với Designer, BA về thiết kế UI/UX nhằm tối ưu và hoàn thiện sản phẩm.

Maintain, bổ sung các tính năng mới

Tham gia vào review code Frontend.

Có kinh nghiệm làm về web javascript từ 2 năm trở lên.

Từ 1 năm kinh nghiệm về ReactJS hoặc VueJ hoặc AngularJS.

Có kiến thức tốt về HTML5, CSS3, SCSS, ES6, JSON, FETCH.

Làm việc tốt với Git, Gitlab

Đã từng sử dụng Tailwind CSS, Bootstrap

Có kinh nghiệm làm việc với nhiều dự án cùng lúc trong môi trường linh hoạt và đòi hỏi tính trách nhiệm trong công việc.

Chủ động trong công việc

Trung thực và tuân thủ bảo mật thông tin.

Viết code rõ ràng, dễ hiểu, dễ maintain, tuân thủ convention.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CARO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương đến 25 triệu/ tháng.

Ký hợp đồng lao động, hưởng 12 ngày phép năm và các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước

Lương tháng 13 + Bonus dự án.

Thưởng các ngày lễ + Tết.

Thưởng hoa hồng giới thiệu nhân viên.

Cung cấp Máy tính và các thiết bị hỗ trợ công việc.

Review lương: 1-2 lần/ năm

Tổ chức teambuilding hàng tháng.

Tổ chức tham quan, nghỉ mát 1 lần 1 năm.

Teatime: Cung cấp đồ ăn nhẹ, trà và cà phê miễn phí.

Cơ hội thăng tiến vào các vị trí quản lý công nghệ cấp cao đối với những thành viên xuất sắc

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện và vui vẻ.

Được tiếp cận với những công nghệ mới. Tạo điều kiện cho các cá nhân học tập và phát triển.

