Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CARO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CARO
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 7, số 8 Ngõ 21 Lê Văn Lương,, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Xây dựng các ứng dụng web theo đúng thiết kế khi được yêu cầu.
Trao đổi với Designer, BA về thiết kế UI/UX nhằm tối ưu và hoàn thiện sản phẩm.
Maintain, bổ sung các tính năng mới
Tham gia vào review code Frontend.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm về web javascript từ 2 năm trở lên.
Từ 1 năm kinh nghiệm về ReactJS hoặc VueJ hoặc AngularJS.
Có kiến thức tốt về HTML5, CSS3, SCSS, ES6, JSON, FETCH.
Làm việc tốt với Git, Gitlab
Đã từng sử dụng Tailwind CSS, Bootstrap
Có kinh nghiệm làm việc với nhiều dự án cùng lúc trong môi trường linh hoạt và đòi hỏi tính trách nhiệm trong công việc.
Chủ động trong công việc
Trung thực và tuân thủ bảo mật thông tin.
Viết code rõ ràng, dễ hiểu, dễ maintain, tuân thủ convention.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CARO Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương đến 25 triệu/ tháng.
Ký hợp đồng lao động, hưởng 12 ngày phép năm và các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước
Lương tháng 13 + Bonus dự án.
Thưởng các ngày lễ + Tết.
Thưởng hoa hồng giới thiệu nhân viên.
Cung cấp Máy tính và các thiết bị hỗ trợ công việc.
Review lương: 1-2 lần/ năm
Tổ chức teambuilding hàng tháng.
Tổ chức tham quan, nghỉ mát 1 lần 1 năm.
Teatime: Cung cấp đồ ăn nhẹ, trà và cà phê miễn phí.
Cơ hội thăng tiến vào các vị trí quản lý công nghệ cấp cao đối với những thành viên xuất sắc
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện và vui vẻ.
Được tiếp cận với những công nghệ mới. Tạo điều kiện cho các cá nhân học tập và phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CARO
