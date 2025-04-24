Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu

Mức lương 4 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 247 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 4 - 10 Triệu

Trực tiếp tham gia vào dự án của công ty để phát triển, tối ưu giao diện và trải nhiệm người dùng (Reactjs, Vuejs)

Phối hợp với các thành viên khác trong nhóm như backend, designer cải tiến web, app liên tục

Đề xuất giải pháp cho các yêu cầu để hoàn thành công việc đúng tiến độ và chất lượng

Thăng tiến theo lộ trình TTS - Thử việc - Chính thức (Được làm fullstack nếu có mong muốn)

Báo cáo công việc cho TBP

Quy trình phỏng vấn: 01 vòng

Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từng thực tập hoặc làm dự án frontend với Reactjs/ Vuejs

Ứng viên Đại học năm cuối chờ lấy bằng hoặc mới ra trường

Ưu tiên ứng viên đã từng làm qua dự án dữ liệu lớn (TMĐT/ AI/ Chat/ Tích hợp các MXH)

Có laptop để làm việc

Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương & pc: 4.000.000đ - 5.000.000đ/ tháng (thoả thuận theo năng lực ứng viên)

Ăn trưa miễn phí tại công ty

Chế độ tea break 2 lần/ tháng, sinh nhật cá nhân, lễ/ tết

Lộ trình thăng tiến: TTS => Thử việc => Chính thức (thỏa thuận lại mức lương theo năng lực)

Khi lên chính thức sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi khác, bao gồm:

Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm

Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên

Chế độ bảo hiểm, hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng

Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...

Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế

Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên unica

Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, được làm việc cùng leader và đồng nghiệp đi trước nhiều kinh nghiệm

Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc

Thời gian làm việc: 8h30-17h30, Thứ 2 - Thứ 6 và 02 Thứ 7 đầu tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin