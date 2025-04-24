Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica
Mức lương
4 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 247 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 4 - 10 Triệu
Trực tiếp tham gia vào dự án của công ty để phát triển, tối ưu giao diện và trải nhiệm người dùng (Reactjs, Vuejs)
Phối hợp với các thành viên khác trong nhóm như backend, designer cải tiến web, app liên tục
Đề xuất giải pháp cho các yêu cầu để hoàn thành công việc đúng tiến độ và chất lượng
Thăng tiến theo lộ trình TTS - Thử việc - Chính thức (Được làm fullstack nếu có mong muốn)
Báo cáo công việc cho TBP
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng
Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từng thực tập hoặc làm dự án frontend với Reactjs/ Vuejs
Ứng viên Đại học năm cuối chờ lấy bằng hoặc mới ra trường
Ưu tiên ứng viên đã từng làm qua dự án dữ liệu lớn (TMĐT/ AI/ Chat/ Tích hợp các MXH)
Có laptop để làm việc
Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương & pc: 4.000.000đ - 5.000.000đ/ tháng (thoả thuận theo năng lực ứng viên)
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Chế độ tea break 2 lần/ tháng, sinh nhật cá nhân, lễ/ tết
Lộ trình thăng tiến: TTS => Thử việc => Chính thức (thỏa thuận lại mức lương theo năng lực)
Khi lên chính thức sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi khác, bao gồm:
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ bảo hiểm, hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên unica
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, được làm việc cùng leader và đồng nghiệp đi trước nhiều kinh nghiệm
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Thời gian làm việc: 8h30-17h30, Thứ 2 - Thứ 6 và 02 Thứ 7 đầu tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI