Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMELA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMELA VIỆT NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5, tháp A, tòa Keangnam, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tham gia phát triển giao diện người dùng cho các sản phẩm web sử dụng ReactJS.
Hợp tác với UI/UX Designer, Backend Developer để xây dựng các tính năng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.
Sửa chữa, khắc phục các lỗi lập trình.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan
Có từ 6 tháng kinh nghiệm làm việc với ReactJS
Có kỹ năng lập trình tốt về ngôn ngữ: HTML/CSS/JavaScript.
Yêu thích công việc lập trình, có tư duy logic tốt
Làm việc tận tâm, có trách nhiệm
Có tư duy độc lập, sáng tạo trong công việc
Khả năng tự nghiên cứu tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMELA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Up to 10,000,000 VND
Thưởng hiệu suất làm việc
Thưởng theo kết quả kinh doanh
Tháng lương thứ 13
Được đánh giá và xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc.
Nghỉ thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ/Tết và nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành.
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của pháp luật hiện hành và quy định công ty.
Được tham gia chế độ chăm sóc sức khỏe 24/24 AMELA Care khi làm việc chính thức tại công ty từ 06 tháng trở lên.
Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần.
Môi trường trẻ trung, năng động, thẳng thắn trao đổi và chia sẻ, thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển.
Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, Bilac,…
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Gala cuối năm…
Tham gia nhiều chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm…
Cơ hội thăng cấp rõ ràng, phát triển lên vị trí Quản lý.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMELA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
