Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH Horus Productions làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Sàn dịch vụ thương mại tòa nhà CT2D, VOV Mễ Trì,, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tham gia quá trình thiết kế, phát triển giao diện cho các sản phẩm của công ty (chủ yếu Web based).

Xây dựng, phát triển và tối ưu các chức năng của sản phẩm.

Sáng tạo, đề xuất các cải tiến mới trong quá trình phát triển product.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm làm việc thực tế với Front-end (Trong đó ít nhất hơn 1 năm làm Reactjs, biết Nextjs là điểm cộng).

Thành thạo JavaScript (ES6+), HTML, CSS.

Có kinh nghiệm làm việc với: manifest.json, content scripts, background scripts, popup, …

Hiểu biết về các kỹ thuật server push và giả server push.

Kinh nghiệm thao tác DOM và xử lý sự kiện trình duyệt.

Có khả năng làm việc độc lập, xây dựng được nền tảng base cho app.

Biết sử dụng các công cụ AI để hỗ trợ code.

Tại Công ty TNHH Horus Productions Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15 triệu - 25 triệu.

Thưởng: thưởng năng suất, thưởng ngày lễ, tháng 13, …

Review năng lực định kỳ 6 tháng/ lần.

Trà, cà phê free, tham gia nghỉ mát, hoạt động team building của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Hỗ trợ tối đa các thiết bị phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Horus Productions

