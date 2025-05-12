Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH Horus Productions làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH Horus Productions
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Công ty TNHH Horus Productions

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty TNHH Horus Productions

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Sàn dịch vụ thương mại tòa nhà CT2D, VOV Mễ Trì,, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tham gia quá trình thiết kế, phát triển giao diện cho các sản phẩm của công ty (chủ yếu Web based).
Xây dựng, phát triển và tối ưu các chức năng của sản phẩm.
Sáng tạo, đề xuất các cải tiến mới trong quá trình phát triển product.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm làm việc thực tế với Front-end (Trong đó ít nhất hơn 1 năm làm Reactjs, biết Nextjs là điểm cộng).
Thành thạo JavaScript (ES6+), HTML, CSS.
Có kinh nghiệm làm việc với: manifest.json, content scripts, background scripts, popup, …
Hiểu biết về các kỹ thuật server push và giả server push.
Kinh nghiệm thao tác DOM và xử lý sự kiện trình duyệt.
Có khả năng làm việc độc lập, xây dựng được nền tảng base cho app.
Biết sử dụng các công cụ AI để hỗ trợ code.

Tại Công ty TNHH Horus Productions Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15 triệu - 25 triệu.
Thưởng: thưởng năng suất, thưởng ngày lễ, tháng 13, …
Review năng lực định kỳ 6 tháng/ lần.
Trà, cà phê free, tham gia nghỉ mát, hoạt động team building của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Hỗ trợ tối đa các thiết bị phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Horus Productions

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Horus Productions

Công ty TNHH Horus Productions

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: tòa văn phòng CT2D - VOV - Mễ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

