Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà iNET, số 247 Cầu Giấy, P.Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Xây dựng, phát triển, tối ưu giao diện và trải nhiệm người dùng sử dụng Reactjs, Vuejs, laravel

Báo cáo công việc cho TBP

Quy trình phỏng vấn: 01 vòng

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên đã từng làm qua dự án về TMĐT/ AI/ chatbot

Có laptop để làm việc

Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương & pc: 15.000.000đ - 25.000.000đ/ tháng (thoả thuận theo năng lực ứng viên)

Ăn trưa miễn phí tại công ty

Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm

Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên

Chế độ bảo hiểm, hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng

Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...

Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế

Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên unica

Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam

Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc

Thời gian làm việc: 8h30-17h30, Thứ 2 - Thứ 6 và 02 Thứ 7 đầu tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

