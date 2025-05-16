Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà iNET, số 247 Cầu Giấy, P.Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Xây dựng, phát triển, tối ưu giao diện và trải nhiệm người dùng sử dụng Reactjs, Vuejs, laravel
Báo cáo công việc cho TBP
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên đã từng làm qua dự án về TMĐT/ AI/ chatbot
Có laptop để làm việc
Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương & pc: 15.000.000đ - 25.000.000đ/ tháng (thoả thuận theo năng lực ứng viên)
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ bảo hiểm, hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên unica
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Thời gian làm việc: 8h30-17h30, Thứ 2 - Thứ 6 và 02 Thứ 7 đầu tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
