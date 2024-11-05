Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Tây Hà, số 19 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuyển đổi thiết kế từ file design sang giao diện người dùng (UI) và đảm bảo tính responsive dựa trên tài liệu đặc tả yêu cầu.

Sử dụng SCSS, JavaScript, jQuery để tạo các hiệu ứng animation cho game website.

Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ backend để hoàn thiện sản phẩm và đảm bảo tính tương thích giữa frontend và backend.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên.

Thành thạo HTML, CSS, SCSS, Bootstrap.

Thành thạo ngôn ngữ lập trình JavaScript, jQuery.

Hiểu biết về thiết kế responsive cho mobile.

Có kiến thức cơ bản về UX/UI.

Có kinh nghiệm sử dụng cơ bản Photoshop và Figma.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm landing page cho game website. (Nếu chưa có kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn và đào tạo).

Tại Công ty Cổ phần Funtap Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Trợ cấp ăn trưa bằng coupon (giá trị 40k/ngày) qua ví điện tử của công ty tại canteen, Vé gửi xe free.

Thưởng cá nhân/team suất xắc hàng tháng/quý.

Thưởng cuối năm (theo tình hình kinh doanh của công ty và kết quả công việc)

Review lương 9 tháng/lần

Chế độ khác: BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động. Bảo hiểm sức khỏe 24/7 MIC (cấp Lead trở lên, hỗ trợ mua kèm người nhà)

Du lịch khám phá các vùng đất mới, Teambuilding gắn kết đội ngũ 2 lần/năm cùng toàn thể CBNV công ty

Khám sức khỏe định kỳ, Đào tạo và các chương trình văn hóa nội bộ v.v...

Nghỉ phép 12 ngày/năm

Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6 (9h - 18h00) và 2-3 sáng thứ 7 cách tuần (remote)- Ngoài ra công ty còn có các CLB chăm lo sức khỏe thể chất tinh thần cho CBNV: Yoga, bóng đá, thư viện đọc sách...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Funtap

