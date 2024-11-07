Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH SystemGear Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty TNHH SystemGear Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 180
- 182 Lý Chính Thắng, Phường 09, Quận 3
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập trình phát triển ứng dụng web cho thị trường Nhật Bản.
Phân tích yêu cầu khách hàng, phân tích hệ thống, viết tài liệu thiết kế chi tiết cho hệ thống
Viết tài liệu test và thực thi test.
Thực hiện nghiên cứu và phát triển (tìm giải pháp cho các vấn đề khó khăn, nghiên cứu công nghệ mới... )
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành CNTT
Kinh nghiệm với Vue.JS ít nhất 3 năm.
Có kinh nghiệm làm việc với TypeScript, Bootstrap, ...
Kinh nghiệm với Vue.JS ít nhất 3 năm.
Có kinh nghiệm làm việc với TypeScript, Bootstrap, ...
Tại Công ty TNHH SystemGear Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ ngày phép
Đối với nhân viên ký HĐLĐ chính thức, 1 năm có 12 ngày phép có lương, được cộng thêm 2 ngày phép sau thời gian thử việc
Mỗi 3 năm thâm niên công tác được cộng thêm 1 ngày phép hưởng lương.
Chính sách về lương thưởng
Tổ chức đánh giá performance, tăng lương 1 năm 1 lần theo thành tích.
Lương tháng 13, Thưởng lợi nhuận công ty, thưởng dự án, thưởng thành tích 4 lần trong năm.
Chế độ phụ cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ kỹ thuật hàng tháng.
Chính sách phúc lợi xã hội
Môi trường làm việc thoải mái năng động, đồng nghiệp thân thiện hòa đồng.
Cơ hội công tác, làm việc và đào tạo tại Nhật
Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi (kết hôn, sinh con, tử tuất, ...)
Các chế độ bảo hiểm theo luật định.
Tham gia bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho nhân viên có thâm niên công tác trên 1 năm.
Khám sức khỏe cho nhân viên định kỳ hàng năm
Tổ chức du lịch công ty, company teambuilding định kỳ hàng năm.
Tổ chức các hoạt động văn hóa trong công ty như: sinh nhật hàng tháng, 8/3, 20/10, Lễ hội Halloween, Giáng sinh,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SystemGear Việt Nam
