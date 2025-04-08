Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Công nghệ LKO Việt Nam. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Công nghệ LKO Việt Nam.
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công ty cổ phần Công nghệ LKO Việt Nam.

Frontend Developer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty cổ phần Công nghệ LKO Việt Nam.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phường ĐaKao, Quận 1 , Thủ Đức, HCM, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển các chức năng front-end trên Web và Mobile sử dụng ReactJS và React Native
Tập trung vào việc xây dựng giao diện và tương tác người dùng trong ứng dụng
Áp dụng công nghệ micro service & cloud computing
Phối hợp với back-end, UX/UI designer, tester, PM để deliver các tính năng của web, app tới người dùng cuối
Tối ưu hóa các ứng dụng
Thu thập, phân tích dữ liệu để khắc phục sự cố
Phát triển ý tưởng theo xu hướng thị trường
Thực hiện các nhiệm vụ khác giao trên JIRA, Slack, Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo với HTML5, CSS3, JavaScript ES5,6
Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm
Có kinh nghiệm/hiểu biết framework Reactjs , React Native
Có tư duy trải nghiệm người dùng (UI/UX) FrontEnd với sản phẩm thực tế.
Thông thạo làm việc với RESTful API là một lợi thế
Có tinh thần teamwork tốt
Có khả năng code Mobile native (iOS, Android) là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần Công nghệ LKO Việt Nam. Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh Upto 2000$, Thưởng năng suất dựa trên đánh giá minh bạch mỗi kỳ 6 tháng
Tốc độ tăng lương và cổ phần thưởng (ESOP) của các nhân tài (10% trên cùng) gấp 6x của nhân sự thông thường (35% dưới).
Cổ phiếu thưởng cho 90% quản lý và chuyên gia cấp trung, và cho 20% nhân viên cấp dưới.
Văn hóa đặc trưng kiểu Silicon Valley: Cấu trúc hóa các vấn đề qua “Voi”, Thẳng thắn cực đoan, các mục tiêu OKR hàng quý đo đạc qua dữ liệu, Bàn tròn “Ném đá sếp” mỗi kỳ, “Trà đá” khi có mâu thuẫn, “TGIF” hỏi đáp lãnh đạo trước toàn công ty hàng tháng…
Thử việc: 2 tháng hưởng 100% lương, BHXH theo quy định, thưởng sinh nhật, du lịch, team building,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ LKO Việt Nam.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ LKO Việt Nam.

Công ty cổ phần Công nghệ LKO Việt Nam.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, toà nhà Anh Minh, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

