Tuyển Frontend Developer Flamedia JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu

Flamedia JSC
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Flamedia JSC

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Flamedia JSC

Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 210 Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Lập trình website bằng kiến trúc JAMstack (sử dụng Tailwind Css, React.js, Vue.js/Nuxt.js).
Tailwind Css
React.js
Vue.js
Convert file thiết kế (Figma) sang code.
Báo cáo công việc theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm làm việc chính thức.
Làm việc fulltime từ thứ Hai - thứ Sáu.
Đam mê công việc, xác định mục tiêu phát triển rõ ràng. Có khả năng tự học & tinh thần học hỏi cao.
Có định hướng làm việc ổn định, gắn bó lâu dài.
Trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Có máy tính cá nhân.
Có máy tính cá nhân

Tại Flamedia JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội tiếp xúc và học hỏi các công nghệ mới (Single Page App, Jamstack). Được training trong quá trình làm việc.
Cơ hội tiếp xúc và học hỏi các công nghệ mới (Single Page App, Jamstack)
Trợ cấp Học việc 3.000.000 VNĐ.
3.000.000 VNĐ.
Ưu tiên thỏa thuận Hợp đồng Lao động chính thức sau thời gian học việc.
Ưu tiên thỏa thuận Hợp đồng Lao động chính thức
Hợp đồng Thử việc, Hợp đồng Lao động, Bảo hiểm Xã hội đầy đủ, theo đúng quy định. Lương và các khoản thưởng, trợ cấp có quy chế rõ ràng.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
Tham gia các event của Công ty hàng năm Year End Party, Company Trip,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Flamedia JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Flamedia JSC

Flamedia JSC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

