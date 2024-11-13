Tuyển Frontend Developer Flamedia JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 210 Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Lập trình website bằng kiến trúc JAMstack (sử dụng Tailwind Css, React.js, Vue.js/Nuxt.js).

Convert file thiết kế (Figma) sang code.

Báo cáo công việc theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm làm việc chính thức.

Làm việc fulltime từ thứ Hai - thứ Sáu.

Đam mê công việc, xác định mục tiêu phát triển rõ ràng. Có khả năng tự học & tinh thần học hỏi cao.

Có định hướng làm việc ổn định, gắn bó lâu dài.

Trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Có máy tính cá nhân.

Tại Flamedia JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội tiếp xúc và học hỏi các công nghệ mới (Single Page App, Jamstack). Được training trong quá trình làm việc.

Trợ cấp Học việc 3.000.000 VNĐ.

Ưu tiên thỏa thuận Hợp đồng Lao động chính thức sau thời gian học việc.

Hợp đồng Thử việc, Hợp đồng Lao động, Bảo hiểm Xã hội đầy đủ, theo đúng quy định. Lương và các khoản thưởng, trợ cấp có quy chế rõ ràng.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Tham gia các event của Công ty hàng năm Year End Party, Company Trip,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Flamedia JSC

