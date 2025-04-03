Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 174 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Phú Nhuận, Quận 1
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 25 - 40 Triệu
Phát triển và duy trì các ứng dụng nội bộ với ReactJS, HTML, CSS, JavaScript, jQuery và thiết kế web responsive.
Đảm bảo thiết kế giao diện đáp ứng tiêu chuẩn UI/UX và tương thích trên nhiều thiết bị.
Sử dụng các công cụ quản lý mã nguồn như Git và triển khai CI/CD.
Tuân thủ quy trình/quy định của Ngân hàng
Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành CNTT hoặc tương đương
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình frontend.
Kinh nghiệm tham gia dự án ngân hàng.
Thành thạo ReactJS, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Jmix và thiết kế web responsive.
Hiểu biết về thiết kế responsive, UI/UX và tiêu chuẩn giao diện.
Kinh nghiệm với Git, CI/CD
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì
Range lương: 25 - 40M gross
Lương tháng 13.
Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác
Hưởng thâm niên hàng tháng (bắt đầu từ tháng thứ 13 làm việc tại Công ty) và cứ mỗi 6 tháng tăng 1 bậc thâm niên
Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị \"awesome\" cho công ty & cho thế giới
Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khóa khăn trong công việc và đời sống
Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty
Trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân viên mọi lúc mọi nơi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
