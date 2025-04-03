Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 174 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Phú Nhuận, Quận 1

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Phát triển và duy trì các ứng dụng nội bộ với ReactJS, HTML, CSS, JavaScript, jQuery và thiết kế web responsive.

Đảm bảo thiết kế giao diện đáp ứng tiêu chuẩn UI/UX và tương thích trên nhiều thiết bị.

Sử dụng các công cụ quản lý mã nguồn như Git và triển khai CI/CD.

Tuân thủ quy trình/quy định của Ngân hàng

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành CNTT hoặc tương đương

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình frontend.

Kinh nghiệm tham gia dự án ngân hàng.

Thành thạo ReactJS, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Jmix và thiết kế web responsive.

Hiểu biết về thiết kế responsive, UI/UX và tiêu chuẩn giao diện.

Kinh nghiệm với Git, CI/CD

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Range lương: 25 - 40M gross

Lương tháng 13.

Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác

Hưởng thâm niên hàng tháng (bắt đầu từ tháng thứ 13 làm việc tại Công ty) và cứ mỗi 6 tháng tăng 1 bậc thâm niên

Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị \"awesome\" cho công ty & cho thế giới

Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khóa khăn trong công việc và đời sống

Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty

Trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân viên mọi lúc mọi nơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

