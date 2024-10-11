Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Mức lương Đến 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 16 - VP2, tòa nhà Sun Square, số 21 Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Phát triển các thành phần và mô-đun giao diện người dùng trên nền tảng web; Phát triển các tính năng sản phẩm mới và ứng dụng mới trong môi trường Agile; Lập trình trên cơ sở được thiết kế tốt, hiệu quả bằng cách sử dụng các phương pháp phát triển tốt nhất mới nhất; Nghiên cứu công nghệ mới để thích ứng với hệ thống và các yêu cầu của nghiệp vụ; Tối ưu hóa các ứng dụng để có khả năng mở rộng năng lực; Phối hợp với các thành viên khác trong nhóm sản phẩm để thiết kế, thực hiện các yêu cầu về tính năng sản phẩm

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan; Có ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm lập trình FrontEnd với một trong số các frameworks nổi tiếng (Angular/ReactJS/Vue); Thành thạo HTML5/CSS3/Bootstrap/JavaScript/ jQuery; Nắm vững mô hình web MVC, MVVM; Ưu tiên ứng viên nắm được SCSS; Hiểu biết về webpack như code splitting, handling, asset; Quen thuộc với kiến trúc web micro-service; Có khả năng làm việc nhóm tốt, chủ động báo cáo kết quả công việc được giao.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 35 triệu/ tháng. Thưởng 2 lần/ năm + Các chế độ phúc lợi khác; Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp; Tạo điều kiện học hỏi phát triển bản thân và các kỹ năng sống; Du lịch 1-2 lần/năm và hưởng các quyền lợi khác theo luật lao động; Đóng BHXH ngay khi ký Hợp đồng lao động. Cùng tham gia miễn phí các câu lạc bộ đá bóng, cầu lông,... của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI

