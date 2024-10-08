Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Công nghệ NOTA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD

Công ty cổ phần Công nghệ NOTA Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty cổ phần Công nghệ NOTA Việt Nam

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty cổ phần Công nghệ NOTA Việt Nam

Mức lương
Đến 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 1 USD

- Thiết kế UI/UX, concept, items, background Game 2D
- Thiết kế icon, banner, quảng cáo cho Game.
- Tham gia cùng team định hình style art cho Game, đảm bảo chất lượng Game

Với Mức Lương Đến 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đam mê game và làm game.
- Biết sử dụng các công cụ vẽ (Wacom,Pts,Ai...)
- Khả năng học hỏi nhanh, có hiểu biết đa dạng về UI UX Game
- Có tính sáng tạo, thẩm mỹ tốt, gout thiết kế đa dạng, nắm bắt nhanh các xu hướng thiết kế mới.
- Có tinh thần tự giác, làm việc độc lập cũng như không ngại việc hỗ trợ đồng nghiệp.
- Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Tại Công ty cổ phần Công nghệ NOTA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Range 500 – 1.500$
- Ăn trưa: 35.000 VNĐ/1 ngày công, miễn phí gửi xe,....
- Công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.
- Review lương 2 lần/năm, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Thưởng lương tháng 13,14,.......
- Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN.....
- Happy time hàng ngày với trái cây, đồ ăn vặt miễn phí,...
- Có sẵn đồ ăn nhẹ, trà bánh tại pantry của công ty.
- Làm việc trong môi trường cực kì thoải mái hiện đại, trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, đặc biêt sếp tâm lý chịu chơi chịu chi.
- Trực tiếp tham gia các dự án Game được phát hành Global.
- Du lịch hè, Team building 2-3 lần/năm, Year End Party, tiệc Tân niên, lì xì đầu năm, ...
- Chính sách phúc lợi minh bạch theo quy định của công ty:
+ Tết Dương lịch: 1.000.000 VNĐ
+ Quốc tế Phụ Nữ 8/3: 500.000 VNĐ
+ Ngày 30/4-1/5: 1.000.000 VNĐ
+ Quốc tế Thiếu nhi (con CBNV): 500.000 VNĐ
+ Ngày Quốc khánh 2/9: 500.000 VNĐ
+ Trung thu: 500.000 VNĐ
+ Sinh nhật nhân viên; 500.000 VNĐ
+ Kỉ niệm ngày vào công ty: 100.000 VNĐ
.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ NOTA Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ NOTA Việt Nam

Công ty cổ phần Công nghệ NOTA Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: VP2 tòa nhà SunSquare 21 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

