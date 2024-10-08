Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Công nghệ NOTA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD

Mức lương Đến 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 1 USD

- Thiết kế UI/UX, concept, items, background Game 2D

- Thiết kế icon, banner, quảng cáo cho Game.

- Tham gia cùng team định hình style art cho Game, đảm bảo chất lượng Game

Với Mức Lương Đến 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đam mê game và làm game.

- Biết sử dụng các công cụ vẽ (Wacom,Pts,Ai...)

- Khả năng học hỏi nhanh, có hiểu biết đa dạng về UI UX Game

- Có tính sáng tạo, thẩm mỹ tốt, gout thiết kế đa dạng, nắm bắt nhanh các xu hướng thiết kế mới.

- Có tinh thần tự giác, làm việc độc lập cũng như không ngại việc hỗ trợ đồng nghiệp.

- Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Tại Công ty cổ phần Công nghệ NOTA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Range 500 – 1.500$

- Ăn trưa: 35.000 VNĐ/1 ngày công, miễn phí gửi xe,....

- Công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

- Review lương 2 lần/năm, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Thưởng lương tháng 13,14,.......

- Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN.....

- Happy time hàng ngày với trái cây, đồ ăn vặt miễn phí,...

- Có sẵn đồ ăn nhẹ, trà bánh tại pantry của công ty.

- Làm việc trong môi trường cực kì thoải mái hiện đại, trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, đặc biêt sếp tâm lý chịu chơi chịu chi.

- Trực tiếp tham gia các dự án Game được phát hành Global.

- Du lịch hè, Team building 2-3 lần/năm, Year End Party, tiệc Tân niên, lì xì đầu năm, ...

- Chính sách phúc lợi minh bạch theo quy định của công ty:

+ Tết Dương lịch: 1.000.000 VNĐ

+ Quốc tế Phụ Nữ 8/3: 500.000 VNĐ

+ Ngày 30/4-1/5: 1.000.000 VNĐ

+ Quốc tế Thiếu nhi (con CBNV): 500.000 VNĐ

+ Ngày Quốc khánh 2/9: 500.000 VNĐ

+ Trung thu: 500.000 VNĐ

+ Sinh nhật nhân viên; 500.000 VNĐ

+ Kỉ niệm ngày vào công ty: 100.000 VNĐ

.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ NOTA Việt Nam

