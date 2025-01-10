Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH CMS Australia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 17 Triệu

Công ty TNHH CMS Australia
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2025
Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công ty TNHH CMS Australia

Mức lương
11 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Văn phòng đại diện Công ty TNHH CMS Australia, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 11 - 17 Triệu

Giới thiệu về CMS Australia Việt Nam:
CMS Việt Nam, một thành viên của Tập đoàn Eternal Fresh Group (Úc), là công ty đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu trái cây tươi cao cấp. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại trái cây chất lượng cao từ Nam bán cầu (Úc, New Zealand, Chile, Nam Phi…) đến Việt Nam và xuất khẩu trái cây tươi Việt Nam ra thế giới. Tìm hiểu thêm về chúng tôi tại Eternalfresh.com.
Về vị trí tuyển dụng:
Về vị trí tuyển dụng
Đây là một vị trí năng động và đầy thách thức dành cho cá nhân có động lực cao và khả năng tổ chức tốt để hỗ trợ Giám đốc của CMS Việt Nam. Giám đốc sẽ làm việc luân phiên giữa Úc và Việt Nam, yêu cầu một trợ lý thường trực tại TP HCM làm cầu nối để đảm bảo hoạt động kinh doanh tại Việt Nam được diễn ra liền mạch.
Trách nhiệm chính:
- Đại diện cho Giám đốc: Đóng vai trò là đầu mối liên lạc chính tại Việt Nam, giao tiếp hiệu quả giữa nội bộ và bên ngoài.
- Quản lý khách hàng và các bên liên quan: Duy trì và phát triển mối quan hệ với các khách hàng chính, với các nhà cung cấp, khách hàng, cơ quan chính phủ và các bên liên quan bên ngoài khác.
- Hồ sơ xuất khẩu: Chuẩn bị và quản lý hồ sơ xuất nhập khẩu, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định.

Với Mức Lương 11 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH CMS Australia Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CMS Australia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH CMS Australia

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Văn Văn phòng đại diện Công ty TNHH CMS Australia, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

