Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Liên Phú Hưng làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 20 - 50 Triệu

Công Ty TNHH Liên Phú Hưng
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công Ty TNHH Liên Phú Hưng

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty TNHH Liên Phú Hưng

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: 188 Phan Đăng Lưu, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Thay mặt giám đốc, điều hành mọi hoạt động của Nhà hàng.
- Tuyển dụng đào tạo nhân viên QL, TT đáp ứng tiêu chuẩn chuyên nghiệp.
- Set up chuẩn hóa quy trình, quy định cho tất cả bộ phận.
- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đảm bảo các bộ phận phối hợp làm việc hiệu quả, tuân thủ quy định.
- Thay mặt giám đốc giải quyết các phát sinh, sự cố, phản ánh của khách hàng.
- Lên kế hoạch kinh doanh, chương trình marketing.
- Triển khai các kế hoạch, chỉ đạo của giám đốc.
- Thực hiện các chỉ đạo khác trong quá trình điều hành của giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết:
- Có bằng cao đẳng quản trị nhà hàng, khách sạn.....
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí Quản lý;
- Điềm tĩnh, cầu toàn, có khả năng xử lý nhiều vấn đề cùng một lúc;
- Hiểu biết về lĩnh vực chuyên môn và thị trường;

Tại Công Ty TNHH Liên Phú Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ : THỎA THUẬN
- Tăng lương theo năng lực liên tục
- Thưởng tháng thứ 13
- Thưởng vượt chỉ tiêu Doanh thu
- Bao ăn trưa, tối
- Được đóng BHXH, BHYT,BHTN theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Liên Phú Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Liên Phú Hưng

Công Ty TNHH Liên Phú Hưng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 89B Nguyễn Khuyến, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

