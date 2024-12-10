Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu

Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions

Giám đốc điều hành

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lầu 3, Tòa nhà TSA, 60/15

- 17 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Kiểm tra và phản hồi báo cáo thanh toán từ đối tác, báo cáo thanh toán nội bộ, thực hiện các biện pháp điều chỉnh kịp thời để đảm bảo dòng tiền của khách hàng luôn chính xác.
Xử lý các trường hợp thanh toán đến ngân hàng không thành công, tìm kiếm và đề xuất giải pháp hiệu quả để giải quyết tình huống.
Dẫn dắt và quản lý nhóm nhân viên thanh toán, đảm bảo thời gian giải quyết yêu cầu từ khách hàng được tối ưu và chính xác.
Hỗ trợ nhân viên trong việc tương tác giữa các phòng ban liên quan, về nghiệp vụ, quy trình. Hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ nhân viên mới bắt kịp tiến độ công việc và hòa nhập môi trường team nhanh chóng.
Xử lý các vấn đề nội bộ của team thuộc cấp quản lý, triển khai các nội quy, chính sách của công ty đưa xuống đảm bảo tính nhất quán và hoàn thành công việc.
Tổ chức và điều phối các cuộc họp định kỳ báo cáo công việc với cấp quản lý.
Theo dõi, kiểm tra và đánh giá chất lượng công việc, nghiệp vụ của các nhân viên thanh toán, đảm bảo tuân thủ quy trình và tiêu chuẩn công việc, thúc đẩy nhân sự trong team hoàn thành công việc theo KPI định kỳ.
Một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vị trí Chuyên viên thanh toán/Chuyên viên giao dịch hoặc các vị trí liên quan: Thanh toán/Xử lý dòng tiền và tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý team 7 - 10 người.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Thương mại,...
Tiếng Anh giao tiếp tốt, IELTS từ 6.5 trở lên hoặc các chứng chỉ/bằng cấp tương đương (yêu cầu bắt buộc).
Kỹ năng giao tiếp tốt (làm việc với khách hàng & nội bộ), kỹ năng giải quyết vấn đề linh hoạt.
Tỉ mỉ, cẩn thận, khả năng tính toán nhanh nhạy và xử lý tốt các vấn đề liên quan đến số liệu thanh toán, hóa đơn, chứng từ,...
Độ tuổi từ 25 – 35 tuổi, sức khỏe tốt và có thể làm ca đêm..
Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý tiến độ công việc và quản lý team chặt chẽ trong môi trường áp lực cao.
Ưu tiên các ứng viên:
Nhận việc sớm, phỏng vấn & nhận việc ngay.
Đã từng có kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng/Tổ chức tài chính và nắm vững nghiệp vụ về Thanh toán.
Các ứng viên đã từng làm việc với nhà bank US.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, phụ thuộc vào năng lực, lương cứng 25.000.000 VNĐ + Bonus.
Làm việc trong môi trường nước ngoài, thân thiện và chuyên nghiệp.
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước.
Khám sức khỏe định kỳ.
Team building/lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của công ty.
Được training toàn bộ quy trình trước khi bắt đầu làm việc.
Được hướng dẫn đầy đủ cách sử dụng các phần mềm như CRM, ZOOM theo yêu cầu của công ty.
Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc theo quy định của công ty.
Có khu pantry phục vụ miễn phí trà, bánh, coffee, mì... hàng ngày. Có lò vi sóng, tủ lạnh, nước nóng lạnh với view ngắm SG triệu đô.
Có khu nghỉ ngơi và khu ăn uống riêng biệt vào giờ nghỉ ca.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, thân thiện, hòa đồng với các phòng ban và hơn 60 nhân sự.
Lương thưởng xứng đáng với năng lực. đánh giá công bằng, khả năng thăng tiến trong công việc.
THÔNG TIN BỔ SUNG:
Loại hình làm việc: Full-time.
Ngành nghề: Dịch vụ tư vấn tài chính thị trường Mỹ (Không bảo hiểm, Không đa cấp).
Thời gian làm việc: 22:30 – 07:30 (Ca đêm do thị trường làm việc hoàn toàn tại Mỹ), 5 ngày/tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions

Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 60/15-17 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-dieu-hanh-thu-nhap-den-25-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job268097
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,000 USD
CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 18/09/2025
Quảng Ninh Còn 4 ngày để ứng tuyển 35 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Tuyển Giám đốc điều hành Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 USD
Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kidspire
Tuyển Giám đốc điều hành Kidspire làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 260 - 320 USD
Kidspire
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 260 - 320 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
Tuyển Giám đốc điều hành CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Giám đốc điều hành ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS
Tuyển Giám đốc điều hành TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Bảo hiểm PVI
Tuyển Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường thu nhập Tới 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Tổng Công Ty Bảo hiểm PVI
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,000 USD
CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 18/09/2025
Quảng Ninh Còn 4 ngày để ứng tuyển 35 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Tuyển Giám đốc điều hành Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 USD
Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kidspire
Tuyển Giám đốc điều hành Kidspire làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 260 - 320 USD
Kidspire
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 260 - 320 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
Tuyển Giám đốc điều hành CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Giám đốc điều hành ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS
Tuyển Giám đốc điều hành TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT HÀ PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT HÀ PHƯƠNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc điều hành Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Hanatour Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Hanatour Viet Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành TRUNG TÂM HIỆU CHUẨN VÀ THỬ NGHIỆM VINACALIB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TRUNG TÂM HIỆU CHUẨN VÀ THỬ NGHIỆM VINACALIB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc điều hành NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV Big Fun làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty TNHH MTV Big Fun
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Trường Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Trường Sơn
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần AVT International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần AVT International
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 27 - 35 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
27 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ Phần Helen Care làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Helen Care
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
16 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc điều hành Trung Thuy Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trung Thuy Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Bình Minh Tải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 14 Triệu Công ty TNHH Bình Minh Tải
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Gió media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Gió media
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 27 Triệu Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
20 - 27 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Thông Tin & Chuyển Giao Công Nghệ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 800 - 1,500 USD Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Thông Tin & Chuyển Giao Công Nghệ
800 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MAY PHI LOAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 45 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MAY PHI LOAN
35 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ACROSS OCEAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2,000 - 3,000 USD CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ACROSS OCEAN
2,000 - 3,000 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc điều hành Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kiểm Định Dầu Khí Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kiểm Định Dầu Khí Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH VIETNAM GLOBAL SERVICES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH VIETNAM GLOBAL SERVICES
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 50 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An
22 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm