Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 20 đường Cộng Hòa, P.12,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
A. Nhiệm vụ chính
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: 2 năm ở vị trí tương đương
- Tính cách: Năng động, nhạy bén, trung thực, nhiệt tình và chịu khó.
Khả năng chịu áp lực cao; Sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần
- Học vấn: Cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế hoặc các ngành liên quan
- Khóa học: Khóa học kiến trúc/ PCCC/ kinh tế/ tài chính... là lợi thế
- Phần mềm: Vi tính văn phòng
- Yêu cầu khác: Khả năng quản lý, lãnh đạo, giải quyết vấn đề, thuyết phục, giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương và Phúc lợi cạnh tranh, bao gồm:
+ Monthly basic salary (Lương cơ bản)
+ Lương tháng 13, chia sẻ lợi nhuận và thưởng KPI hằng năm
+ Chế độ BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ, bảo hiểm sức khỏe.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
