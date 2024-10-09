Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - CHẾ TẠO MÁY BA MIỀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 116/3 đường TX21, phường Thạnh Xuân, Quận 12

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển dài hạn cho công ty trong lĩnh vực cơ khí Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Định hướng và giám sát hoạt động bán hàng, đảm bảo đạt được doanh số và thị phần mục tiêu. Đề xuất và triển khai các kế hoạch kinh doanh, marketing để mở rộng thị trường và tăng doanh thu Phát triển quan hệ đối tác chiến lược với khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác Quản lý hiệu quả nguồn nhân lực, tài chính và các nguồn lực khác của công ty Chỉ đạo quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới trong lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn ngành trong hoạt động sản xuất kinh doanh Báo cáo kết quả hoạt động và đề xuất giải pháp cải tiến lên Hội đồng quản trị

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp bằng Đại học các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kỹ thuật cơ khí, Chế tạo máy, Điện tự động hoặc lĩnh vực liên quan. Độ tuổi: 30 đến 50 tuổi. Không yêu cầu giới tính Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương. Có kinh nghiệm về ngành nghề máy móc, thiết bị Nông nghiệp, Công nghiệp, Thực phẩm, Dược phẩm là một lợi thế. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt Có tư duy chiến lược, khả năng hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh Khả năng tư duy chiến lược, phân tích và giải quyết vấn đề nhạy bén. Kỹ năng lãnh đạo giỏi, bao gồm khả năng động viên và truyền cảm hứng cho nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, tự chủ, khả năng làm việc độc lập và hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - CHẾ TẠO MÁY BA MIỀN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và chế độ đãi ngộ cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và trách nhiệm Được tham gia vào quá trình ra quyết định quan trọng của công ty Cơ hội phát triển sự nghiệp trong một công ty hàng đầu ngành cơ khí Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và đầy thách thức Được đào tạo và phát triển kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp cao Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, .. Được công ty cung cấp máy tính làm việc.

Đối với nhân viên có thâm niên và tâm huyết gắn bó với cty sẽ được nhận quà VIP từ BGD hàng năm:

Quỷ nhà đất, chung cư và hiện kim hay tiền mặt có giá trị từ 200.000.000VND (Hai trăm triệu) đến 2.000.000.000 VND (Hai tỷ)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - CHẾ TẠO MÁY BA MIỀN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.