Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu

Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

Giám đốc điều hành

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

Mức lương
80 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 32D THỦ KHOA HUÂN, P. BẾN THÀNH, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 80 - 100 Triệu

- Tham mưu về công tác tôt chức, xây dựng định hướng mục tiêu phát triển ngắn và dài hạn của Bệnh viện trình BGĐ phê duyệt, triển khai.
- Làm việc với bộ phận Sales and Marketing để lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch tiếp thị để quảng bá dịch vụ Bệnh Viện.
- Bắt kịp xu hướng thị hiếu khách hàng và dự đoán các dịch vụ phát triển tại từng thời điểm, đề xuất mở rộng dịch vụ tại Bênh viện.
- Tổ chức bộ máy của Bệnh Viện cho phù hợp với nhiệm vụ được giao. Kiến nghị cơ cấu tổ chức, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của bệnh viện, đảm bảo yếu tố doanh thu và phát triển thương hiệu cho bệnh viện.
- Triển khai thực hiện các chính sách, chiến lược nhân sự (bao gồm cả công tác đào tạo, tái đào tạo cho hoạt động kinh doanh).
- Phụ trách thúc đẩy mối quan hệ giữa các bộ phận, nhằm tạo ra một môi trường làm việc gắn kết và thống nhất, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng bệnh viện.
- Thực hiện mọi chức năng nhiệm vụ theo đúng sự cho phép của Sở y tế.
- Thiết lập mối quan hệ hiệu quả với chính quyền địa phương.
- Tìm kiếm và đánh giá các cơ hội hợp tác đầu tư phát triển cho bệnh viện. Đồng thời phân tích đánh giá từ các đơn vị đối thủ cạnh tranh để đưa ra chiến lược, định hướng phát triển phù hợp.
- Xây dựng phát triển hệ thống khách hàng, hỗ trợ các khoa phòng trong việc giải quyết khiếu nại của khách hàng vượt thẩm quyền của phòng ban.
- Chỉ đạo việc triển khai các chương trình khuyến mãi, quảng cáo, chăm sóc khách hàng tại Bệnh viện.
- Phối hợp tuyển dụng nhằm đánh giá lựa chọn nhân sự phù hợp.
- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết để báo cáo theo quy định. Khi có những vấn đề đột xuất phải báo cáo ngay để xin ý kiến cấp trên

Với Mức Lương 80 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệm Đại học hoặc tương đương một trong số các nhành nghề sau: Kinh Tế, Quản trị Kinh Doanh, Marketing, Y, Dược, Chăm Sóc Sức Khỏe.
- Ưu tiên có 3 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý điều hành Bệnh viện Thẩm mỹ.
- Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, am hiểu luật lao động, quản lý điều hành hệ thống.
- Có kỹ năng đàm phán, gây ảnh hưởng và quản lý và giải quyết xung đột.

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động với những đồng nghiệp trẻ tuổi – đầy nhiệt huyết;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;
- Tham gia khám sức khỏe định kỳ;
- Được đề xuất xét thưởng và xét tăng lương định kỳ, được hưởng mức lương xứng đáng với năng lực và theo thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 32D Thủ khoa huân, p. bến thành, q.1, tp. hcm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-dieu-hanh-thu-nhap-80-100-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job267926
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,000 USD
CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 18/09/2025
Quảng Ninh Còn 3 ngày để ứng tuyển 35 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Tuyển Giám đốc điều hành Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 USD
Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kidspire
Tuyển Giám đốc điều hành Kidspire làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 260 - 320 USD
Kidspire
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 260 - 320 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
Tuyển Giám đốc điều hành CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Giám đốc điều hành ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS
Tuyển Giám đốc điều hành TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,000 USD
CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 18/09/2025
Quảng Ninh Còn 3 ngày để ứng tuyển 35 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Tuyển Giám đốc điều hành Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 USD
Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kidspire
Tuyển Giám đốc điều hành Kidspire làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 260 - 320 USD
Kidspire
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 260 - 320 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
Tuyển Giám đốc điều hành CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Giám đốc điều hành ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS
Tuyển Giám đốc điều hành TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc điều hành START CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 1 Triệu START CORP
20 - 1 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc điều hành JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Hy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Hy
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN VF SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VF SÀI GÒN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Huy Lâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 25 USD Công ty TNHH Huy Lâm
2 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Solartek làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Solartek
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc điều hành ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ILA Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc điều hành Kidspire làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 260 - 320 USD Kidspire
260 - 320 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm