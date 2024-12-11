Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu

Mức lương 80 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32D THỦ KHOA HUÂN, P. BẾN THÀNH, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc

- Tham mưu về công tác tôt chức, xây dựng định hướng mục tiêu phát triển ngắn và dài hạn của Bệnh viện trình BGĐ phê duyệt, triển khai.

- Làm việc với bộ phận Sales and Marketing để lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch tiếp thị để quảng bá dịch vụ Bệnh Viện.

- Bắt kịp xu hướng thị hiếu khách hàng và dự đoán các dịch vụ phát triển tại từng thời điểm, đề xuất mở rộng dịch vụ tại Bênh viện.

- Tổ chức bộ máy của Bệnh Viện cho phù hợp với nhiệm vụ được giao. Kiến nghị cơ cấu tổ chức, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của bệnh viện, đảm bảo yếu tố doanh thu và phát triển thương hiệu cho bệnh viện.

- Triển khai thực hiện các chính sách, chiến lược nhân sự (bao gồm cả công tác đào tạo, tái đào tạo cho hoạt động kinh doanh).

- Phụ trách thúc đẩy mối quan hệ giữa các bộ phận, nhằm tạo ra một môi trường làm việc gắn kết và thống nhất, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng bệnh viện.

- Thực hiện mọi chức năng nhiệm vụ theo đúng sự cho phép của Sở y tế.

- Thiết lập mối quan hệ hiệu quả với chính quyền địa phương.

- Tìm kiếm và đánh giá các cơ hội hợp tác đầu tư phát triển cho bệnh viện. Đồng thời phân tích đánh giá từ các đơn vị đối thủ cạnh tranh để đưa ra chiến lược, định hướng phát triển phù hợp.

- Xây dựng phát triển hệ thống khách hàng, hỗ trợ các khoa phòng trong việc giải quyết khiếu nại của khách hàng vượt thẩm quyền của phòng ban.

- Chỉ đạo việc triển khai các chương trình khuyến mãi, quảng cáo, chăm sóc khách hàng tại Bệnh viện.

- Phối hợp tuyển dụng nhằm đánh giá lựa chọn nhân sự phù hợp.

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết để báo cáo theo quy định. Khi có những vấn đề đột xuất phải báo cáo ngay để xin ý kiến cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệm Đại học hoặc tương đương một trong số các nhành nghề sau: Kinh Tế, Quản trị Kinh Doanh, Marketing, Y, Dược, Chăm Sóc Sức Khỏe.

- Ưu tiên có 3 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý điều hành Bệnh viện Thẩm mỹ.

- Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, am hiểu luật lao động, quản lý điều hành hệ thống.

- Có kỹ năng đàm phán, gây ảnh hưởng và quản lý và giải quyết xung đột.

Quyền Lợi

- Được làm việc trong môi trường năng động với những đồng nghiệp trẻ tuổi – đầy nhiệt huyết;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;

- Tham gia khám sức khỏe định kỳ;

- Được đề xuất xét thưởng và xét tăng lương định kỳ, được hưởng mức lương xứng đáng với năng lực và theo thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển

