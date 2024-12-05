Tuyển Giám đốc điều hành Công ty CP True Digital Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty CP True Digital Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/01/2025
Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công ty CP True Digital Việt Nam

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa 66 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thu thập và phân tích nội dung thịnh hành trên các nền tảng mạng xã hội
Nghiên cứu và dự báo nội dung thịnh hành mới
Phát triển và quản lý nội dung trên hệ thống CMS của dự án
Theo dõi và báo cáo về hoạt động của đối thủ cạnh tranh và các tính năng mới
Hỗ trợ lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số theo yêu cầu
Hỗ trợ xây dựng nội dung và hình ảnh của công ty trên phương tiện truyền thông xã hội, nền tảng và diễn đàn có liên quan
Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác do cấp trên giao
Hỗ trợ thử nghiệm các tính năng của dự án (ứng dụng di động)
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN WEB/APP NGÀNH DU LỊCH, GIẢI TRÍ - ĐẦU TƯ MẠNH BỞI TẬP ĐOÀN TRUE DIGITAL GROUP THAILAND (TRỰC THUỘC CP GROUP)

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TỐI THIỂU 6 THÁNG - 12 THÁNG
SẴN SÀNG TRAO ĐỔI VỀ LƯƠNG SAU 02 THÁNG THỬ VIỆC - CUNG CẤP TRANG, THIẾT BỊ LÀM VIỆC
Bằng cử nhân trở lên chuyên ngành như Marketing, Báo chí, Truyền thông, v.v.
Kiến thức cơ bản về marketing và digital marketing nói chung.
Kinh nghiệm sử dụng các công cụ phân tích như Google Analytics hoặc Firebase là một lợi thế.
Thành thạo tiếng Anh (viết và nói).
Kiến thức cơ bản về phần mềm chỉnh sửa hình ảnh và video là một lợi thế.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng thời hạn.

Tại Công ty CP True Digital Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP: LÊN ĐẾN 10,000,000 đồng/ tháng (Hợp đồng dịch vụ 1 năm)
Thời gian làm việc:Từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Sáng: 8h30 - 12h - Chiều: 13h -17h30)
Dự án mới và được đầu tư lớn nên có nhiều cơ hội được trải nghiệm thực tế, thỏa sức làm việc.
Môi trường làm việc năng động,thân thiện, cởi mở, công bằng,khuyến khích tư duy sáng tạovàtinh thần dẫn đầu.
Tham gia vào đội ngũ chuyên môn cao, từng làm việc tại nhiều nước về IT & Product.
Cơ hội phát triển bản thân trong lĩnh vực Marketing, Ecommerce
Tham gia sự kiện, hoạt động gắn kết dành cho nhân viên theo chính sách công ty
Công ty đang mở rộng - phát triển nhanh, nhiều cơ hội thăng tiến - phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP True Digital Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP True Digital Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa 66 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

