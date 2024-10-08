Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1050/20 Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Điều hành và quản lý Công ty theo phân quyền quản trị;

- Chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung, kế hoạch kinh doanh đã được Hội đồng quản trị thông qua;

- Phân bổ công việc, sắp xếp nhiệm vụ của phòng ban, bộ phận để sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả; quản lý hoạt động chung của công ty bao gồm các công tác: kinh doanh, tài chính, nhân sự, đầu tư,... đảm bảo hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

- Chịu trách nhiệm về lợi nhuận, hướng phát triển và tăng trưởng của công ty.

- Báo cáo công việc theo tiến độ tháng/quý hoặc đột xuất trong quá trình quản lý điều hành cho Hội đồng Quản trị.

- Các công việc được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Cơ khí, Xây dựng, QTKD … Có kinh nghiệm quản lý, điều hành công ty; Có kinh nghiệm kinh doanh dự án; Ưu tiên: ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh mảng dự ám

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Cơ khí, Xây dựng, QTKD …

Có kinh nghiệm quản lý, điều hành công ty;

Có kinh nghiệm kinh doanh dự án;

Ưu tiên: ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh mảng dự ám

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BHT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

- Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ-BNN... theo quy định của pháp luật.

- Thưởng lễ tết, tháng 13.

- Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc từ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BHT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin