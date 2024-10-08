Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH HEYO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 39 Đường 37, Phường An Khánh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm điều hành, xây dựng kế hoạch, triển khai công việc vận hành kinh doanh của công ty theo mục tiêu ngắn và dài hạn

- Xây dựng đội ngũ nhân sự phù hợp với văn hóa, định hướng của công ty theo từng giai đoạn phát triển.

- Quản lý, điều phối, hướng dẫn và đào tạo nhân viên thuộc quyền để hoàn thành các mục tiêu công việc đề ra.

- Đảm bảo đạt được các mục tiêu về chất lượng dịch vụ, niềm tin của khách hàng với công ty và doanh số, lợi nhuận cùng các hoạt động khác.

- Xây dựng và thiết kế các sản phẩm du lịch phù hợp giá trị cốt lõi của công ty với nhu cầu và thị hiếu khách hàng

- Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing theo định kỳ hằng năm/quý/tháng

- Chịu trách nhiệm về đối nội, đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh thương hiệu của công ty, xây dựng mối quan hệ hợp tác các bên trong ngành du lịch, OTA và các đơn vị công nghệ liên quan.

- Tham mưu cho ban lãnh đạo về chiến lược phát triển kinh doanh, thương hiệu và mối quan hệ khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 30 - 45.

- Có chuyên môn trong ngành Du lịch (Bắt buộc)

- Kinh nghiệm tối thiểu ít nhất 5 năm ở vị trí tương đương.

- Có kinh nghiệm tổ chức điều hành tour, tổ chức sự kiện, outbound và inbound.

- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, sắp xếp công việc tốt.

- Phong làm việc chuyên nghiệp, chủ động sáng tạo

- Có năng lực tổ chức và phát triển khả năng của nhân sự.

- Ngôn ngữ trình bày hồ sơ: Tiếng Anh hoặc tiếng Việt (Ưu tiên CV bằng tiếng Anh)

Tại CÔNG TY TNHH HEYO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận + Thưởng theo hiệu suất công việc + Thưởng năng lực vượt trội.

- Thu nhập tăng theo thời gian, năng lực và doanh thu

- Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức

- Được làm việc trong môi trường năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEYO GROUP

