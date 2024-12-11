Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI IN BAO BÌ MINH GIA PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô số 20 - 22C, Đường số 1, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Thay mặt Ban Giám Đốc để điều hành Công ty theo sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược, mục tiêu và các giá trị cốt lõi của Công ty;

Lãnh đạo và quản lý toàn bộ hoạt động vận hành của công ty (bao gồm Nhân sự, phát triển sản phẩm, sản xuất, marketing, bán hàng và dịch vụ khách hàng), đảm bảo hiệu quả và tối ưu hóa quy trình.

Xây dựng và triển khai chiến lược vận hành dài hạn, phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.

Quản lý và giám sát hiệu quả hoạt động của các bộ phận liên quan đến vận hành.

Phân tích dữ liệu vận hành, xác định các điểm nghẽn và đề xuất giải pháp cải tiến.

Phát triển và duy trì các mối quan hệ với các đối tác chiến lược, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường.

Thiết lập, Quản lý, Đảm bảo: ngân sách và chi phí vận hành, quy định & tiêu chuẩn vận hành, các dự án phụ trách theo phân cấp thẩm quyền;

Báo cáo định kỳ về tình hình vận hành cho Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing hoặc các lĩnh vực liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực sản xuất giấy mềm.

Có kiến thức sâu rộng về quản lý vận hành, quản lý dự án và quản lý chất lượng.

Khả năng lãnh đạo, quản lý và truyền cảm hứng cho đội ngũ.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và giải quyết vấn đề xuất sắc.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán hiệu quả.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tinh thần trách nhiệm cao và khả năng chịu áp lực tốt.

Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống quản lý doanh nghiệp (ERP).

Am hiểu về các quy trình và tiêu chuẩn vận hành trong lĩnh vực thương mại, bán lẻ, xuất nhập khẩu.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI IN BAO BÌ MINH GIA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và phúc lợi cạnh tranh: Từ 30 triệu

Hưởng tất cả các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN...

Được hưởng chế độ nghỉ lễ, Tết, phép năm, lương tháng 13 theo quy định của Nhà Nước

Được hưởng các chế độ đầy đủ theo Luật Lao động

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI IN BAO BÌ MINH GIA PHÁT

