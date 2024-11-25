Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH THACO AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 02, Tòa nhà Sadora, số 02 đường 13, P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. HCM., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Phối hợp triển khai các phần mềm Kinh doanh Dịch vụ phụ tùng phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Hỗ trợ người dùng trên toàn hệ thống, đảm bảo phần mềm hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả.

Tiếp nhận các nhu cầu người dùng: góp ý chỉnh sửa, nâng cấp bổ sung chức năng, cải thiện quy trình trên phần mềm.

Tham gia biên soạn tài liệu, đào tạo, hướng dẫn người dùng sử dụng phần mềm.

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: CNTT, Hệ thống thông tin, Tin học quản lý hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có 1 năm kinh nghiệm quản lý các phần mềm CNTT (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý các phần mềm phục vụ kinh doanh, phân phối, bán lẻ, phần mềm kế toán).

Có kiến thức và hiểu biết về các quy trình và phương pháp phát triển, vận hành phần mềm.

Có khả năng quản lý yêu cầu người dùng, đào tạo và hướng dẫn sử dụng các chức năng.

Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng (MS Office) và ứng dụng phần mềm quản trị hệ thống.

Khả năng đọc hiểu, giao tiếp tiếng Anh tốt.

Kỹ năng giao tiếp, trình bày chỉn chu, tâm huyết trong công việc, tác phong chuyên nghiệp.

Tại Công Ty TNHH THACO AUTO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (lương & phụ cấp); thưởng cuối năm;

Đánh giá năng lực và xét lương hàng năm;

Cơ hội phát triển nghề nghiệp tại tập đoàn ô tô hàng đầu;

Tham gia BHXH, khám sức khỏe định kỳ theo quy định;

Chính sách ưu đãi dành cho nhân viên khi mua sản phẩm công ty;

Các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH THACO AUTO

