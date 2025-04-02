Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
- Hồ Chí Minh: 111
- 121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, HCM, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 500 - 1 Triệu
Triển khai các kế hoạch kinh doanh cho các phòng ban liên quan.
Giám sát, nhắc nhở, đôn đốc các bộ phận thực hiện theo đúng tiến độ và chất lượng.
Cùng BĐH đưa ra ý tưởng, Hoạch định chiến lược, định hướng phát triển kinh doanh ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của công ty dựa trên định hướng phát triển của Công ty.
Thực hiện chiến lược công ty đạt mục tiêu kinh doanh
Lập mục tiêu hàng tuần - hàng tháng - hàng quý - hằng năm
Phối hợp xây dựng chiến lược kinh doanh tập trung vào việc tăng doanh thu và mức độ hài lòng của khách hàng.
Phát triển, xây dựng hình ảnh thương hiệu công ty.
Báo cáo cho Ban Điều hành về tiến độ thực hiện các phòng ban.
Công việc chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 500 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm về bất động sản nhà phố, hoặc có sẵn đội nhóm.
Kinh nghiệm: ít nhất 03 năm tại vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, Internet, email v.v...
Có tư duy, tầm nhìn chiến lược, đạo đức nghề nghiệp, tác phong chuyên nghiệp, trung thực, chịu áp lực công việc và tinh thần trách nhiệm cao.
Kỹ năng quản lý, giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống, kỹ năng hoạch định, lên kế hoạch, sắp xếp công việc; kỹ năng quản lý và phát triển con người.
Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì
Có chính sách cổ đông.
Sử dụng sẵn nguồn hàng công ty: 100.000 căn nhà phố TP HCM
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI