Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 Triệu

Mức lương 500 - 1 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 111 - 121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, HCM, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 500 - 1 Triệu

Triển khai các kế hoạch kinh doanh cho các phòng ban liên quan.

Giám sát, nhắc nhở, đôn đốc các bộ phận thực hiện theo đúng tiến độ và chất lượng.

Cùng BĐH đưa ra ý tưởng, Hoạch định chiến lược, định hướng phát triển kinh doanh ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của công ty dựa trên định hướng phát triển của Công ty.

Thực hiện chiến lược công ty đạt mục tiêu kinh doanh

Lập mục tiêu hàng tuần - hàng tháng - hàng quý - hằng năm

Phối hợp xây dựng chiến lược kinh doanh tập trung vào việc tăng doanh thu và mức độ hài lòng của khách hàng.

Phát triển, xây dựng hình ảnh thương hiệu công ty.

Báo cáo cho Ban Điều hành về tiến độ thực hiện các phòng ban.

Công việc chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 500 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Trung cấp trở lên

Có kinh nghiệm về bất động sản nhà phố, hoặc có sẵn đội nhóm.

Kinh nghiệm: ít nhất 03 năm tại vị trí tương đương

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, Internet, email v.v...

Có tư duy, tầm nhìn chiến lược, đạo đức nghề nghiệp, tác phong chuyên nghiệp, trung thực, chịu áp lực công việc và tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng quản lý, giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống, kỹ năng hoạch định, lên kế hoạch, sắp xếp công việc; kỹ năng quản lý và phát triển con người.

Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 5 - 7 tỷ, Mức lương thỏa thuận theo năng lực + Thưởng KPIs

Có chính sách cổ đông.

Sử dụng sẵn nguồn hàng công ty: 100.000 căn nhà phố TP HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

